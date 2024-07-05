https://ria.ru/20240705/sk-1957673125.html

СК возбудил дело после отравления водопроводной водой в Приморье

СК возбудил дело после отравления водопроводной водой в Приморье - РИА Новости, 05.07.2024

СК возбудил дело после отравления водопроводной водой в Приморье

Следователи СК возбудили уголовное дело после того, как 18 человек, среди которых 11 детей, обратились к медикам с признаками пищевого отравления в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:34

2024-07-05T14:34

2024-07-05T14:34

происшествия

спасск-дальний

приморский край

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело после того, как 18 человек, среди которых 11 детей, обратились к медикам с признаками пищевого отравления в Спасске-Дальнем Приморского края, сообщило СУСК РФ по региону. Прокуратура Приморья ранее информировала, что 18 человек, среди которых 11 детей, с признаками пищевого отравления обратились в Спасскую городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились с 4 по 5 июля. Возможной причиной могло стать употребление водопроводной воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Органы Роспотребнадзора проводят расследование, взяты пробы воды. Прокуратура начала проверку. Администрация округа приняла решение о введении режима повышенной готовности на территории муниципалитета. Организован подвоз воды. "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по сообщению в средствах массовой информации об отравлении 18 жителей Спасска-Дальнего водой по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сообщает следственное управление в своем Telegram-канале. По версии следствия, сотрудники унитарного предприятия, ответственного за подачу питьевой воды, "не произвели контроль за показателями и продолжили подавать воду, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим нормативам". Ранее глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов сообщил в своем Telegram-канале, что в больнице находятся 17 человек, 11 из них дети. Состояние всех удовлетворительное, всем оказывается необходимое лечение. Представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил агентству, что специалисты проводят лабораторный контроль качества питьевой воды источников водоснабжения и в разводящей сети жилых домов, а также социальных учреждений микрорайона, откуда обратились пострадавшие. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953583907.html

https://ria.ru/20240704/otravlenie-1957408688.html

https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955549353.html

спасск-дальний

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, спасск-дальний, приморский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)