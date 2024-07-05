Рейтинг@Mail.ru
Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 05.07.2024 (обновлено: 19:13 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/siriya-1957758446.html
Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП
Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП - РИА Новости, 05.07.2024
Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП
Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП несколько дней назад, сообщила канцелярия сирийского лидера. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:58
2024-07-05T19:13
сирия
в мире
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957760627_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_65e72c169740a4251b643d8fce71043a.jpg
КАИР, 5 июл - РИА Новости. Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП несколько дней назад, сообщила канцелярия сирийского лидера.Во вторник сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и информационную службу канцелярии Асада передавало, что аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации."Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики оплакивает советника Луну аш-Шибль, которая скончалась сегодня (в пятницу - ред.) после ДТП", - говорится в заявлении канцелярии Асада.Луна аш-Шибль занимала пост специального советника Асада.
https://ria.ru/20240702/avariya-1956981802.html
https://ria.ru/20240630/siriya-1956520209.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957760627_175:0:1375:900_1920x0_80_0_0_e8cbace086abe8945be0fdef0fb7cb6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, в мире, башар асад
Сирия, В мире, Башар Асад
Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП

Советник Асада умерла от травм, полученных в ДТП несколько дней назад

© Фото : SANAЛуна аш-Шибль
Луна аш-Шибль - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : SANA
Луна аш-Шибль. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 5 июл - РИА Новости. Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП несколько дней назад, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Во вторник сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и информационную службу канцелярии Асада передавало, что аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации.
Машина скорой в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Советник президента Сирии попала в ДТП
2 июля, 23:27
"Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики оплакивает советника Луну аш-Шибль, которая скончалась сегодня (в пятницу - ред.) после ДТП", - говорится в заявлении канцелярии Асада.
Луна аш-Шибль занимала пост специального советника Асада.
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В Сирии при атаке террористов ранены двое военных
30 июня, 22:44
 
СирияВ миреБашар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала