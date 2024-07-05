https://ria.ru/20240705/siriya-1957758446.html
Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП
Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП - РИА Новости, 05.07.2024
Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП
Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП несколько дней назад, сообщила канцелярия сирийского лидера. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:58
2024-07-05T18:58
2024-07-05T19:13
сирия
в мире
башар асад
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КАИР, 5 июл - РИА Новости. Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП несколько дней назад, сообщила канцелярия сирийского лидера.Во вторник сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и информационную службу канцелярии Асада передавало, что аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации."Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики оплакивает советника Луну аш-Шибль, которая скончалась сегодня (в пятницу - ред.) после ДТП", - говорится в заявлении канцелярии Асада.Луна аш-Шибль занимала пост специального советника Асада.
https://ria.ru/20240702/avariya-1956981802.html
https://ria.ru/20240630/siriya-1956520209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире, башар асад
Сирия, В мире, Башар Асад
Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП
Советник Асада умерла от травм, полученных в ДТП несколько дней назад
КАИР, 5 июл - РИА Новости. Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП несколько дней назад, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Во вторник сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и информационную службу канцелярии Асада передавало, что аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации.
"Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики оплакивает советника Луну аш-Шибль, которая скончалась сегодня (в пятницу - ред.) после ДТП", - говорится в заявлении канцелярии Асада.
Луна аш-Шибль занимала пост специального советника Асада.