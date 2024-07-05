https://ria.ru/20240705/siriya-1957758446.html

Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП

Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП - РИА Новости, 05.07.2024

Советник Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП

Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП несколько дней назад, сообщила канцелярия сирийского лидера. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:58

2024-07-05T18:58

2024-07-05T19:13

сирия

в мире

башар асад

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КАИР, 5 июл - РИА Новости. Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП несколько дней назад, сообщила канцелярия сирийского лидера.Во вторник сирийское госагентство SANA со ссылкой на политическую и информационную службу канцелярии Асада передавало, что аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации."Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики оплакивает советника Луну аш-Шибль, которая скончалась сегодня (в пятницу - ред.) после ДТП", - говорится в заявлении канцелярии Асада.Луна аш-Шибль занимала пост специального советника Асада.

https://ria.ru/20240702/avariya-1956981802.html

https://ria.ru/20240630/siriya-1956520209.html

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, в мире, башар асад