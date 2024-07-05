https://ria.ru/20240705/shtrafy-1957527301.html

В Госдуме предложили увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

В Госдуме предложили увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета - РИА Новости, 05.07.2024

В Госдуме предложили увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым вносят в Госдуму законопроект, которым в том числе предлагается... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T00:19

2024-07-05T00:19

2024-07-05T00:19

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым вносят в Госдуму законопроект, которым в том числе предлагается увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета до 10 тысяч рублей и курение до 5 тысяч рублей, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статьи 3.5, 6.24, 11.17, 20.1, 20.21 КоАП РФ, предусматривающие административный штраф за курение табака и потребления никотинсодержащей продукции на борту воздушного судна в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна – от 8 тысяч до 12 тысяч рублей, за мелкое хулиганство на борту воздушного судна – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, за нахождение на борту воздушного судна в состоянии опьянения – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что в настоящее время штрафы за мелкое хулиганство в самолете начинаются от 500 до 1 тысячи рублей, за курение на борту от 500 до 1,5 тысячи рублей, за нахождение в состоянии алкогольного опьянения от 500 до 1,5 тысячи рублей, а также за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Авторы законопроекта отмечают, что эти штрафы "крайне малы и не останавливают авиадебоширов".

https://ria.ru/20240704/evakuatsiya-1957237682.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф