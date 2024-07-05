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"Вычеркните": Шольц вызвал гнев немцев словами об Украине и Германии - РИА Новости, 06.07.2024
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20:51 05.07.2024 (обновлено: 00:03 06.07.2024)
https://ria.ru/20240705/sholts-1957776386.html
"Вычеркните": Шольц вызвал гнев немцев словами об Украине и Германии
"Вычеркните": Шольц вызвал гнев немцев словами об Украине и Германии - РИА Новости, 06.07.2024
"Вычеркните": Шольц вызвал гнев немцев словами об Украине и Германии
Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о выделении денег Украине из бюджета страны. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-05T20:51
2024-07-06T00:03
в мире
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германия
олаф шольц
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о выделении денег Украине из бюджета страны.По его словам, ФРГ нужны экономический рост, поддержка Украины, стабильные пенсии, сильный парламент, хорошие дорогие и пунктуальные поезда. Все это, отметил Шольц, заложено в проект бюджета."Вычеркните, пожалуйста "поддержку Украины", остальное одобрено", — написал PhnThms."Нам нужен канцлер, который заботится о Германии", — заявил Hartmut."Нет, нам не нужна поддержка режима Зеленского", — отметил Slavoid."Нам не нужно поддерживать Украину. У нас нет войны с Россией", — возмутился Pierre."Украина не входит в состав Германии! Этого достаточно", — заметил Roswitha Baltes.В среду Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня на Украине.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240705/vsu-1957767742.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957760968.html
https://ria.ru/20240705/vsu-1957736283.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, россия, владимир путин
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин

"Вычеркните": Шольц вызвал гнев немцев словами об Украине и Германии

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о выделении денег Украине из бюджета страны.
По его словам, ФРГ нужны экономический рост, поддержка Украины, стабильные пенсии, сильный парламент, хорошие дорогие и пунктуальные поезда. Все это, отметил Шольц, заложено в проект бюджета.
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"Вычеркните, пожалуйста "поддержку Украины", остальное одобрено", — написал PhnThms.
"Нам нужен канцлер, который заботится о Германии", — заявил Hartmut.
«
"Нет, нам не нужна поддержка режима Зеленского", — отметил Slavoid.
"Нам не нужно поддерживать Украину. У нас нет войны с Россией", — возмутился Pierre.
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"Украина не входит в состав Германии! Этого достаточно", — заметил Roswitha Baltes.
В среду Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня на Украине.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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