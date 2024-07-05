https://ria.ru/20240705/sholts-1957776386.html

"Вычеркните": Шольц вызвал гнев немцев словами об Украине и Германии

"Вычеркните": Шольц вызвал гнев немцев словами об Украине и Германии - РИА Новости, 06.07.2024

"Вычеркните": Шольц вызвал гнев немцев словами об Украине и Германии

Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о выделении денег Украине из бюджета страны. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-05T20:51

2024-07-05T20:51

2024-07-06T00:03

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владимир зеленский

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владимир путин

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о выделении денег Украине из бюджета страны.По его словам, ФРГ нужны экономический рост, поддержка Украины, стабильные пенсии, сильный парламент, хорошие дорогие и пунктуальные поезда. Все это, отметил Шольц, заложено в проект бюджета."Вычеркните, пожалуйста "поддержку Украины", остальное одобрено", — написал PhnThms."Нам нужен канцлер, который заботится о Германии", — заявил Hartmut."Нет, нам не нужна поддержка режима Зеленского", — отметил Slavoid."Нам не нужно поддерживать Украину. У нас нет войны с Россией", — возмутился Pierre."Украина не входит в состав Германии! Этого достаточно", — заметил Roswitha Baltes.В среду Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня на Украине.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240705/vsu-1957767742.html

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в мире, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, россия, владимир путин