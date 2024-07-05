https://ria.ru/20240705/sholts-1957652596.html

Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву

Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024

Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил в своем аккаунте в Х визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России с Владимиром... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:57

2024-07-05T13:57

2024-07-05T14:00

в мире

олаф шольц

визит орбана в россию

москва

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил в своем аккаунте в Х визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России с Владимиром Путиным, где они, в частности, будут обсуждать ситуацию на Украине."Виктор Орбан отправляется к Путину в качестве премьер-министра Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель", — написал он.Шольц подчеркнул, что Евросоюз осуждает СВО и утверждает, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германию.Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.Уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель до этого заявлял, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Евросоюза. Он заявил, что Европейский Совет настаивает, что никакие переговоры по конфликту не могут состояться без участия Киева.На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.

https://ria.ru/20240702/missiya-1956980006.html

https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html

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в мире, олаф шольц, визит орбана в россию, москва