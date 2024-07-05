Рейтинг@Mail.ru
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 05.07.2024 (обновлено: 14:00 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/sholts-1957652596.html
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил в своем аккаунте в Х визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России с Владимиром... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:57
2024-07-05T14:00
в мире
олаф шольц
визит орбана в россию
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_a52d8b027e13e66bd78f3fe6bd846f38.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил в своем аккаунте в Х визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России с Владимиром Путиным, где они, в частности, будут обсуждать ситуацию на Украине."Виктор Орбан отправляется к Путину в качестве премьер-министра Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель", — написал он.Шольц подчеркнул, что Евросоюз осуждает СВО и утверждает, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германию.Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.Уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель до этого заявлял, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Евросоюза. Он заявил, что Европейский Совет настаивает, что никакие переговоры по конфликту не могут состояться без участия Киева.На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.
https://ria.ru/20240702/missiya-1956980006.html
https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_159:0:2818:1994_1920x0_80_0_0_bfe16e6d457e5eb0d7f95b63428ec8d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, визит орбана в россию, москва
В мире, Олаф Шольц, Визит Орбана в Россию, Москва
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву

Канцлер Германии Шольц решительно осудил визит Орбана в Москву

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил в своем аккаунте в Х визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России с Владимиром Путиным, где они, в частности, будут обсуждать ситуацию на Украине.
"Виктор Орбан отправляется к Путину в качестве премьер-министра Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине
2 июля, 23:00
Шольц подчеркнул, что Евросоюз осуждает СВО и утверждает, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германию.
Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.
Уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель до этого заявлял, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Евросоюза. Он заявил, что Европейский Совет настаивает, что никакие переговоры по конфликту не могут состояться без участия Киева.
На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
Вчера, 08:56
 
В миреОлаф ШольцВизит Орбана в РоссиюМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала