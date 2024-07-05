https://ria.ru/20240705/sholts-1957652596.html
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил в своем аккаунте в Х визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России с Владимиром... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:57
2024-07-05T13:57
2024-07-05T14:00
в мире
олаф шольц
визит орбана в россию
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_a52d8b027e13e66bd78f3fe6bd846f38.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил в своем аккаунте в Х визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России с Владимиром Путиным, где они, в частности, будут обсуждать ситуацию на Украине."Виктор Орбан отправляется к Путину в качестве премьер-министра Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель", — написал он.Шольц подчеркнул, что Евросоюз осуждает СВО и утверждает, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германию.Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.Уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель до этого заявлял, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Евросоюза. Он заявил, что Европейский Совет настаивает, что никакие переговоры по конфликту не могут состояться без участия Киева.На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.
https://ria.ru/20240702/missiya-1956980006.html
https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_159:0:2818:1994_1920x0_80_0_0_bfe16e6d457e5eb0d7f95b63428ec8d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, визит орбана в россию, москва
В мире, Олаф Шольц, Визит Орбана в Россию, Москва
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву
Канцлер Германии Шольц решительно осудил визит Орбана в Москву
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил в своем аккаунте в Х
визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России с Владимиром Путиным, где они, в частности, будут обсуждать ситуацию на Украине.
"Виктор Орбан отправляется к Путину в качестве премьер-министра Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель", — написал он.
Шольц подчеркнул, что Евросоюз осуждает СВО и утверждает, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германию.
Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.
Уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель до этого заявлял, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Евросоюза. Он заявил, что Европейский Совет настаивает, что никакие переговоры по конфликту не могут состояться без участия Киева.
На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине
. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию
Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.