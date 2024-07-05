https://ria.ru/20240705/sevastopol-1957613223.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более полутора часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:01
2024-07-05T12:01
2024-07-05T12:02
специальная военная операция на украине
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более полутора часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в пятницу в 10.19 мск, отменили в 11.54 мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Общественный транспорт города возобновляет движение.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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севастополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более полутора часов