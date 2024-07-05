https://ria.ru/20240705/semya-1957739480.html

В Минцифры рассказали о продвижении семейных ценностей

В Минцифры рассказали о продвижении семейных ценностей - РИА Новости, 05.07.2024

В Минцифры рассказали о продвижении семейных ценностей

Интеграция традиционных семейных ценностей в востребованные у зрителей форматы медиа – это важная "задача-идеал, сказала директор департамента развития массовых РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:56

2024-07-05T17:56

2024-07-05T18:51

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

александр мартынов

россия

институт развития интернета

национальная медиа группа

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Интеграция традиционных семейных ценностей в востребованные у зрителей форматы медиа – это важная "задача-идеал, сказала директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина на круглом столе "Роль медиа и блогеров в пропаганде традиционных семейных ценностей", проходившем в пятницу на выставке "Россия" на ВДНХ. "Я внимательно смотрю за тем, какие ценности у нас продвигаются в информационном пространстве, в культурном пространстве. В связи с этим мы вот 15 лет назад впервые сформулировали как задачу-идеал интеграцию правильных ценностей в картину национального мировоззрения, сейчас можно сказать – традиционных ценностей, учитывая то, что у нас есть указ президента, который наконец это сформулировал. Интеграция традиционных ценностей в востребованные форматы – это очень важно", – сказала Ларина. Она отметила, что важно запустить моду на семейные ценности, потому что семья и дети дают возможность увидеть себя в вечности. При этом, сказала Ларина, важно сохранить связь времен, но не превратить медиа в "заповедник", и не снизить планку качества и морального уровня в погоне за вниманием аудитории. "Здесь все зависит от ваших внутренних убеждений, от вашей системы ценностей и от вашей ответственности перед самим собой, перед детьми и перед тем, что вы несёте миру. Мы все здесь, кто работает в информационном пространстве, понимаем, что его законы довольно жестокие. Самый ограниченный ресурс – это внимание аудитории, и за него конкурируют все больше и больше людей… В этой конкуренции велик соблазн идти по пути, скажем так, снижения планки", – заключила она. На круглом столе представители медиаиндустрии обсудили актуальные вопросы и примеры просвещения через СМИ, интернет, блоги и художественные произведения в области традиционных ценностей. Директор по исследованиям АО "Медиаскоп" Марина Пикулева отметила, что сетевой контент, в том числе тот, который производят видеоблогеры, становится в современном мире семейным досугом. Руководитель направления КСО АО "Национальная Медиа Группа" Мария Залунина, рассказывая о шоу "Суперниндзя. Дети", отметила, что в нем присутствует параллельно "светлая линия": "подвиги", которые совершают его участники – ради семьи и друзей. Рассказывая о роли медиа в продвижении семейных ценностей, создатель сериала "Папины дочки" генеральный продюсер онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк рассказал о проекте "Многодетство" об обаятельной многодетной семье архитектора, а продюсер продвижения кинокомпании "Карго", АНО "Институт развития интернета" Владимир Пермяков – сериал "Любопытная Варвара" о десятилетней девочке, расследующей преступления в деревне. Директор проектов по спонсорству ПАО "Ростелеком" Галина Софенко представила реальные истории обычных семей, о которых рассказывается на площадках выставки "Россия". На круглом столе выступила также известная семейная пара блогеров – Дмитрий и Анна Ларионовы (Аня Ищук и Димас Блог). Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова рассказала о влиянии доверительных семейных отношений на киберсоциализацию детей, а актер Александр Мартынов – о влиянии семейных инфлюенсеров на демографию. В распространении семейных ценностей стоит руководствоваться принципом того, что семья – это счастье человека и человечества, рассказала начальник отдела "Религия и мировоззрение", координатор по вопросам взаимодействия с религиозными организациями главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Липич на круглом столе. "Для верующего, человека доброй воли, сострадательного и мудрого, в том числе для журналиста, важна верная мотивация действий – на благо всем живущим служить большему, чем "я", преодолевать свою бренность. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, и в этом плане христианские семейные ценности, как и мусульманские, и буддийские, космополитичны. Человек не может быть средством, объектом манипуляций – только целью, и поэтому подход к популяризации ценности семьи: "Семья – ради счастья человека и человечества". на мой взгляд, эта линия должна прослеживаться в материалах на эту тему", – сказала Липич. Семья не должна навязываться ради галочки, такой подход вызывает у людей отторжение, и на конференции очень порадовал добрый юмор продемонстрированных на конференции видеороликов о счастливых семьях, проводящих мысль о важности, ценности и возможности счастливой жизни в семье, подчеркнула она. Популяризация семейных ценностей при этом, по мнению представителя агентства, должна звучать так, чтобы люди из неполных семей, бездетные или одинокие не чувствовали себя неполноценными, видя материалы о них. "Не нужно подчеркнуто обидных, злорадных противопоставлений, погони за жареным любой ценой, тыкания, панибратства и тому подобного… Важно в любом журналистском деле – в том числе, и ради популярности статей и постов на семейную тематику, - стремиться не опускаться к массовой аудитории, а подтягивать ее к себе, поднимать уровень ориентиров, знаний, тем, лексики, образов", – считает Липич. В области семейных ценностей, рассказала она, людей волнуют не только концептуальные и смысловые, но и бытовые вопросы: в частности, освещение поддержки многодетных семей, одиноких мам, сохранение зарплат при уходе в декрет, доступности медпомощи и психологической поддержки, детского образования, жилья и т.д. Освещая в СМИ традиционные семейные ценности, необходимо говорить как о связанных с ними ограничениях, так и о возможностях, не забывая при этом, что эта тема неотделима от морального выбора, сказал специальный корреспондент отдела "Религия и мировоззрение" главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Артём Будённый на круглом столе. "Подавая информацию о традиционных ценностях, стоит говорить и о запретах, и о возможностях… Важно отметить, что это зачастую моральный выбор и моральные вопросы. Когда число детей в семье растет, это связано с финансовыми ограничениями, от чего-то приходится отказываться – как к этому относиться, как быть готовыми?.. Возникает вопрос о том, что традиционные ценности можно рассматривать с духовной, или с моральной составляющей, что есть в президентском указе. Например, верность в супружеских отношениях – это ведь тоже вопрос морального выбора… На какой практический вопрос не посмотри – есть моральная сторона, и о ней можно говорить", – сказал Буденный. В подаче информации видится целесообразным говорить и о возможностях, которые есть у родителей: позитивная повестка может дать уверенность в том, что семья – это хорошо, и что человеку помогут, если, у него родятся дети, считает Буденный. При этом освещение деятельности традиционных религий само по себе уже является продвижением традиционных ценностей, отметил он. "По нашим наблюдениям, традиционные семейные и духовные ценности делают нашу страну привлекательной в мире для миллионов людей, которые их придерживаются. И это тоже не только мировоззрение, традиции, культура, но и религиозный, духовный аспект… То, что в России мы поддерживаем традиционные духовно-нравственные ценности делает нас, нашу страну привлекательной альтернативой и для наших исторических соседей и просто – родственных народов; например, украинцев", – рассказал он.

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https://ria.ru/20240704/golikova-1957346455.html

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выставка-форум "россия", александр мартынов, россия, институт развития интернета, национальная медиа группа