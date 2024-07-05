Рейтинг@Mail.ru
Итало-российская торговая палата остановила расчеты в рублях - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 05.07.2024 (обновлено: 19:53 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/rubli-1957764054.html
Итало-российская торговая палата остановила расчеты в рублях
Итало-российская торговая палата остановила расчеты в рублях - РИА Новости, 05.07.2024
Итало-российская торговая палата остановила расчеты в рублях
Итало-российская торговая палата (ИРТП) полностью прекратила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:32
2024-07-05T19:53
италия
итало-российская торговая палата
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) полностью прекратила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.Ранее он сообщал, что торговая палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле."Мы решили просто закрыть добровольно этот инструмент, уже не проводим через него платежи... Платежи по поручению наших членов мы сейчас не проводим", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.Он объяснил, что в торговой палате решили "не спорить бесконечно" с итальянским правительством."Поэтому мы разрешили сотрудничество с банками, которые предлагают эти услуги и готовы работать с нашими членами", - подчеркнул глава торгпалаты.По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволила бы российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.
https://ria.ru/20240607/putin-1951386094.html
https://ria.ru/20231221/rubl-1917230187.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, итало-российская торговая палата, экономика
Италия, Итало-российская торговая палата, Экономика
Итало-российская торговая палата остановила расчеты в рублях

Итало-российская торговая палата остановила оплату рублями несанкционных товаров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) полностью прекратила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.
Ранее он сообщал, что торговая палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин оценил рост доли рубля в расчетах за российский экспорт
7 июня, 15:20
"Мы решили просто закрыть добровольно этот инструмент, уже не проводим через него платежи... Платежи по поручению наших членов мы сейчас не проводим", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.
Он объяснил, что в торговой палате решили "не спорить бесконечно" с итальянским правительством.
"Поэтому мы разрешили сотрудничество с банками, которые предлагают эти услуги и готовы работать с нашими членами", - подчеркнул глава торгпалаты.
По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволила бы российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Доля рубля во внешних расчетах удвоилась, заявил Путин
21 декабря 2023, 15:29
 
ИталияИтало-российская торговая палатаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала