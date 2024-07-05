https://ria.ru/20240705/rubli-1957764054.html
Итало-российская торговая палата остановила расчеты в рублях
Итало-российская торговая палата остановила расчеты в рублях - РИА Новости, 05.07.2024
Итало-российская торговая палата остановила расчеты в рублях
Итало-российская торговая палата (ИРТП) полностью прекратила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:32
2024-07-05T19:32
2024-07-05T19:53
италия
итало-российская торговая палата
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) полностью прекратила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.Ранее он сообщал, что торговая палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле."Мы решили просто закрыть добровольно этот инструмент, уже не проводим через него платежи... Платежи по поручению наших членов мы сейчас не проводим", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.Он объяснил, что в торговой палате решили "не спорить бесконечно" с итальянским правительством."Поэтому мы разрешили сотрудничество с банками, которые предлагают эти услуги и готовы работать с нашими членами", - подчеркнул глава торгпалаты.По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволила бы российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.
https://ria.ru/20240607/putin-1951386094.html
https://ria.ru/20231221/rubl-1917230187.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, итало-российская торговая палата, экономика
Италия, Итало-российская торговая палата, Экономика
Итало-российская торговая палата остановила расчеты в рублях
Итало-российская торговая палата остановила оплату рублями несанкционных товаров
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) полностью прекратила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.
Ранее он сообщал, что торговая палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле.
"Мы решили просто закрыть добровольно этот инструмент, уже не проводим через него платежи... Платежи по поручению наших членов мы сейчас не проводим", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.
Он объяснил, что в торговой палате решили "не спорить бесконечно" с итальянским правительством.
"Поэтому мы разрешили сотрудничество с банками, которые предлагают эти услуги и готовы работать с нашими членами", - подчеркнул глава торгпалаты.
По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволила бы российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.