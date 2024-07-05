https://ria.ru/20240705/rossiya-1957673461.html
В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО
В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО - РИА Новости, 05.07.2024
В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО
В результате украинского конфликта россияне кардинально пересмотрели свое отношение к Западу и свое стране, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:34
2024-07-05T14:34
2024-07-05T14:34
россия
скотт риттер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В результате украинского конфликта россияне кардинально пересмотрели свое отношение к Западу и свое стране, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong."Русские вновь вернулись к патриотизму, и они говорят: "Мы привержены делу победы, нас не победят. Мы полностью поддерживаем нашего президента", — сказал он.Риттер добавил, что в 1990-х годах население России еще воспринимало Запад как некий пример для подражания, но сегодня это время прошло, в стране наблюдается небывалый ранее бум патриотизма.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм. Он добавил, что те люди, которые приходят и добровольно идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья - лучшее тому подтверждение.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957078454.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, скотт риттер, владимир путин
Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин
В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО
Риттер: россияне изменили отношение к своей стране из-за украинского конфликта
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
В результате украинского конфликта россияне кардинально пересмотрели свое отношение к Западу и свое стране, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong
.
"Русские вновь вернулись к патриотизму, и они говорят: "Мы привержены делу победы, нас не победят. Мы полностью поддерживаем нашего президента", — сказал он.
Риттер добавил, что в 1990-х годах население России еще воспринимало Запад как некий пример для подражания, но сегодня это время прошло, в стране наблюдается небывалый ранее бум патриотизма.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм. Он добавил, что те люди, которые приходят и добровольно идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья - лучшее тому подтверждение.