https://ria.ru/20240705/rossiya-1957673461.html

В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО

В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО - РИА Новости, 05.07.2024

В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО

В результате украинского конфликта россияне кардинально пересмотрели свое отношение к Западу и свое стране, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:34

2024-07-05T14:34

2024-07-05T14:34

россия

скотт риттер

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В результате украинского конфликта россияне кардинально пересмотрели свое отношение к Западу и свое стране, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong."Русские вновь вернулись к патриотизму, и они говорят: "Мы привержены делу победы, нас не победят. Мы полностью поддерживаем нашего президента", — сказал он.Риттер добавил, что в 1990-х годах население России еще воспринимало Запад как некий пример для подражания, но сегодня это время прошло, в стране наблюдается небывалый ранее бум патриотизма.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм. Он добавил, что те люди, которые приходят и добровольно идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья - лучшее тому подтверждение.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957078454.html

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россия, скотт риттер, владимир путин