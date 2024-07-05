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В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО - РИА Новости, 05.07.2024
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14:34 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/rossiya-1957673461.html
В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО
В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО - РИА Новости, 05.07.2024
В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО
В результате украинского конфликта россияне кардинально пересмотрели свое отношение к Западу и свое стране, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:34
2024-07-05T14:34
россия
скотт риттер
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В результате украинского конфликта россияне кардинально пересмотрели свое отношение к Западу и свое стране, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong."Русские вновь вернулись к патриотизму, и они говорят: "Мы привержены делу победы, нас не победят. Мы полностью поддерживаем нашего президента", — сказал он.Риттер добавил, что в 1990-х годах население России еще воспринимало Запад как некий пример для подражания, но сегодня это время прошло, в стране наблюдается небывалый ранее бум патриотизма.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм. Он добавил, что те люди, которые приходят и добровольно идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья - лучшее тому подтверждение.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957078454.html
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россия, скотт риттер, владимир путин
Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин
В США обратили внимание на удивительное изменение в жизни россиян из-за СВО

Риттер: россияне изменили отношение к своей стране из-за украинского конфликта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В результате украинского конфликта россияне кардинально пересмотрели свое отношение к Западу и свое стране, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong.
"Русские вновь вернулись к патриотизму, и они говорят: "Мы привержены делу победы, нас не победят. Мы полностью поддерживаем нашего президента", — сказал он.
Риттер добавил, что в 1990-х годах население России еще воспринимало Запад как некий пример для подражания, но сегодня это время прошло, в стране наблюдается небывалый ранее бум патриотизма.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм. Он добавил, что те люди, которые приходят и добровольно идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья - лучшее тому подтверждение.
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