https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html

"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России

"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России - РИА Новости, 05.07.2024

"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте Х обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану после сообщений в СМИ о том, что тот в пятницу планирует... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:56

2024-07-05T08:56

2024-07-05T09:47

россия

венгрия

москва

виктор орбан

владимир путин

дональд туск

евросовет

европейский совет

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте Х обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану после сообщений в СМИ о том, что тот в пятницу планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным."Виктор Орбан, слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?" — спросил он.Накануне уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Евросоюза. Он заявил, что Европейский Совет настаивает, что никакие переговоры по конфликту не могут состояться без участия Киева.До этого венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.Неназванный источник, знакомый с ситуацией, также заявил, что считает, что возможный визит Орбана в Москву после поездки в Киев заключается в "стратегии" венгерского премьера "выслушать обе стороны" конфликта.

https://ria.ru/20240702/zelenskiy-1956980322.html

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россия, венгрия, москва, виктор орбан, владимир путин, дональд туск, евросовет, европейский совет