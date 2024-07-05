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"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России - РИА Новости, 05.07.2024
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08:56 05.07.2024 (обновлено: 09:47 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России - РИА Новости, 05.07.2024
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте Х обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану после сообщений в СМИ о том, что тот в пятницу планирует... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:56
2024-07-05T09:47
россия
венгрия
москва
виктор орбан
владимир путин
дональд туск
евросовет
европейский совет
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте Х обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану после сообщений в СМИ о том, что тот в пятницу планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным."Виктор Орбан, слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?" — спросил он.Накануне уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Евросоюза. Он заявил, что Европейский Совет настаивает, что никакие переговоры по конфликту не могут состояться без участия Киева.До этого венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.Неназванный источник, знакомый с ситуацией, также заявил, что считает, что возможный визит Орбана в Москву после поездки в Киев заключается в "стратегии" венгерского премьера "выслушать обе стороны" конфликта.
https://ria.ru/20240702/zelenskiy-1956980322.html
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россия, венгрия, москва, виктор орбан, владимир путин, дональд туск, евросовет, европейский совет
Россия, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Туск, Евросовет, Европейский совет
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России

В Европе испугались потенциальной поездки премьера Венгрии Орбана в Москву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте Х обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану после сообщений в СМИ о том, что тот в пятницу планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"Виктор Орбан, слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?" — спросил он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан заявил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня
2 июля, 23:04
Накануне уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Евросоюза. Он заявил, что Европейский Совет настаивает, что никакие переговоры по конфликту не могут состояться без участия Киева.
До этого венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.
Неназванный источник, знакомый с ситуацией, также заявил, что считает, что возможный визит Орбана в Москву после поездки в Киев заключается в "стратегии" венгерского премьера "выслушать обе стороны" конфликта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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РоссияВенгрияМоскваВиктор ОрбанВладимир ПутинДональд ТускЕвросоветЕвропейский совет
 
 
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