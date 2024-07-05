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Россия открыта для обсуждения урегулирования на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
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18:22 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/rossija-1957746234.html
Россия открыта для обсуждения урегулирования на Украине, заявил Путин
Россия открыта для обсуждения урегулирования на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
Россия открыта для обсуждения урегулирования на Украине, заявил Путин
Россия всегда открыта для обсуждения политическо-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:22
2024-07-05T18:22
россия
украина
венгрия
владимир путин
виктор орбан
евросоюз
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия всегда открыта для обсуждения политическо-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;Что касается России, то неоднократно говорил, что мы всегда были и остаемся открытыми для обсуждения политическо-дипломатического урегулирования (ситуации на Украине - ред.)&quot;, - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Венгрии.Виктор Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html
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россия, украина, венгрия, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию
Россия, Украина, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Россия открыта для обсуждения урегулирования на Украине, заявил Путин

Путин: Россия всегда открыта для обсуждения урегулирования ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия всегда открыта для обсуждения политическо-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Что касается России, то неоднократно говорил, что мы всегда были и остаемся открытыми для обсуждения политическо-дипломатического урегулирования (ситуации на Украине - ред.)", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Венгрии.

Виктор Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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