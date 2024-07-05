https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана - РИА Новости, 05.07.2024
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана, фотография выложена в Telegram-канале госкорпорации. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:41
2024-07-05T16:41
2024-07-05T16:41
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана, фотография выложена в Telegram-канале госкорпорации."На спутниковом снимке "Метеора-М" — мониторинг прохождения урагана. На столицу надвигается непогода: специалисты прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, мощный ливень с градом и грозами. Стихия уже накрыла западное Подмосковье. Ожидается, что ураган стихнет к 2-3 часам ночи", - говорится в описании к космическому снимку. Ранее МЧС России предупредило, что жизнеобеспечение сразу 12 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов страны, в том числе Москвы и Подмосковья, может быть нарушено в пятницу из-за сильных ливней с грозами и градом и штормового ветра, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду. В пресс-службе московского департамента культуры сообщили РИА Новости, что в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды будут закрыты городские парки.
https://ria.ru/20240705/kapibara-1957686876.html
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роскосмос, москва
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана