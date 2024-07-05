https://ria.ru/20240705/rivz-1957734272.html

В Великобритании назначили нового министра финансов

В Великобритании назначили нового министра финансов - РИА Новости, 05.07.2024

В Великобритании назначили нового министра финансов

Лидер лейбористов Кир Стармер, вступивший в должность премьера Великобритании, назначил новым министром финансов Рэйчел Ривз, занимающую высокое положение в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:37

2024-07-05T17:37

2024-07-05T17:58

великобритания

в мире

кир стармер

парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер лейбористов Кир Стармер, вступивший в должность премьера Великобритании, назначил новым министром финансов Рэйчел Ривз, занимающую высокое положение в партии, говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте британского премьера в соцсети X.В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

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великобритания, в мире, кир стармер, парламентские выборы в британии – 2024