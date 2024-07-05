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В Великобритании назначили нового министра финансов - РИА Новости, 05.07.2024
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17:37 05.07.2024 (обновлено: 17:58 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/rivz-1957734272.html
В Великобритании назначили нового министра финансов
В Великобритании назначили нового министра финансов - РИА Новости, 05.07.2024
В Великобритании назначили нового министра финансов
Лидер лейбористов Кир Стармер, вступивший в должность премьера Великобритании, назначил новым министром финансов Рэйчел Ривз, занимающую высокое положение в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:37
2024-07-05T17:58
великобритания
в мире
кир стармер
парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер лейбористов Кир Стармер, вступивший в должность премьера Великобритании, назначил новым министром финансов Рэйчел Ривз, занимающую высокое положение в партии, говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте британского премьера в соцсети X.В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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великобритания, в мире, кир стармер, парламентские выборы в британии – 2024
Великобритания, В мире, Кир Стармер, Парламентские выборы в Британии – 2024
В Великобритании назначили нового министра финансов

Новым министром финансов Великобритании стала лейбористка Рэйчел Ривз

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер лейбористов Кир Стармер, вступивший в должность премьера Великобритании, назначил новым министром финансов Рэйчел Ривз, занимающую высокое положение в партии, говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте британского премьера в соцсети X.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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ВеликобританияВ миреКир СтармерПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
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