В Великобритании назначили нового министра финансов
Новым министром финансов Великобритании стала лейбористка Рэйчел Ривз
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер лейбористов Кир Стармер, вступивший в должность премьера Великобритании, назначил новым министром финансов Рэйчел Ривз, занимающую высокое положение в партии, говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте британского премьера в соцсети X.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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