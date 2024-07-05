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В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2024
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04:23 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/rakety-1957537115.html
В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow
В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2024
В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow
Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:23
2024-07-05T04:23
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Английские и французские крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow и SCALP-EG обладают возможностью скрытого, на минимальной высоте полета к объекту удара с огибанием рельефа местности и точным выходом на цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США и их союзников", - сказал Семенов журналистам.
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безопасность, россия, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow

Семенов: Storm Shadow могут скрытно подлетать за счет корректировки по спутникам

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"Английские и французские крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow и SCALP-EG обладают возможностью скрытого, на минимальной высоте полета к объекту удара с огибанием рельефа местности и точным выходом на цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США и их союзников", - сказал Семенов журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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