https://ria.ru/20240705/rakety-1957537115.html

В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow

В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2024

В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:23

2024-07-05T04:23

2024-07-05T04:23

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Английские и французские крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow и SCALP-EG обладают возможностью скрытого, на минимальной высоте полета к объекту удара с огибанием рельефа местности и точным выходом на цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США и их союзников", - сказал Семенов журналистам.

https://ria.ru/20240329/raketa-1936595447.html

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2024

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безопасность, россия, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины