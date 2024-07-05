https://ria.ru/20240705/raft-1957554184.html

На Камчатке перевернулся рафт с туристами

На Камчатке перевернулся рафт с туристами - РИА Новости, 05.07.2024

На Камчатке перевернулся рафт с туристами

Рафт с туристами перевернулся на реке Быстрая на Камчатке, один человек, который был гидом, пропал, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:00

2024-07-05T09:00

2024-07-05T09:00

камчатка

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл– РИА Новости. Рафт с туристами перевернулся на реке Быстрая на Камчатке, один человек, который был гидом, пропал, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Рафт с туристами перевернулся на реке Быстрой: двум людям удалось спастись, ведутся поиски третьего. О произошедшем днём 5 июля сообщил очевидец. По словам мужчины, во время рыбалки на реке Быстрой в Елизовском районе он увидел перевернутый рафт, за который держались три человека", - говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что, по предварительным данным, в рафте находились супружеская пара и гид. В какой-то момент надувное судно перевернулось. Все трое смогли зацепиться за него, но потом попали в залом из поваленных деревьев. Мужчине и женщине удалось выплыть и добраться до берега, а гид уплыл вниз по течению вместе с рафтом. На супружеской паре были спасательные жилеты, что помогло им удержаться на плаву и спастись. Был ли спасательный жилет на гиде — неизвестно. Супружеской паре оказана помощь и люди эвакуированы в безопасное место. Поиски гида тургруппы продолжаются.

https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html

https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html

камчатка

россия

камчатский край

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камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)