Гендиректором "Росгеологии" назначили Сергея Радькова
Росимущество по директиве назначило гендиром "Росгеологии" Радькова
© Фото : Национальная палата инженеровСергей Радьков
© Фото : Национальная палата инженеров
Сергей Радьков. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Росимущество в соответствии с директивой правительства издало распоряжение о назначении исполняющего обязанности генерального директора "Росгеологии" Сергея Радькова главой компании с 26 июня 2024 года, сообщается на сайте компании.
"В соответствии с директивой правительства Российской Федерации Федеральное агентство по управлению имуществом (Росимущество) издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича Генеральным директором акционерного общества "Росгеология" с 26 июня 2024 года. Сергей Радьков также возглавит правление холдинга", - сообщается на сайте компании.
Сергей Радьков начал трудовую деятельность в 1999 году в АО "Михайловский ГОК им. А. В. Варичева". С 2004 по 2014 занимал руководящие позиции в области управления производством в компаниях "Евраз" и "Урановый холдинг АРМЗ". С 2016 года занимался вопросами технологического развития и инноваций в компании "Норильский никель".
С июля 2021 года Радьков работает в АО "Росгео" директором по производству работ на ТПИ, затем заместителем генерального директора - руководителем блока производства работ на ТПИ. С 1 апреля 2024 года Радьков исполнял обязанности генерального директора АО "Росгео".
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых - крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.
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