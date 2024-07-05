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Гендиректором "Росгеологии" назначили Сергея Радькова - РИА Новости, 05.07.2024
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19:23 05.07.2024 (обновлено: 19:32 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/radkov-1957762057.html
Гендиректором "Росгеологии" назначили Сергея Радькова
Гендиректором "Росгеологии" назначили Сергея Радькова - РИА Новости, 05.07.2024
Гендиректором "Росгеологии" назначили Сергея Радькова
Росимущество в соответствии с директивой правительства издало распоряжение о назначении исполняющего обязанности генерального директора "Росгеологии" Сергея... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:23
2024-07-05T19:32
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
росгеология
сергей радько
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Росимущество в соответствии с директивой правительства издало распоряжение о назначении исполняющего обязанности генерального директора "Росгеологии" Сергея Радькова главой компании с 26 июня 2024 года, сообщается на сайте компании."В соответствии с директивой правительства Российской Федерации Федеральное агентство по управлению имуществом (Росимущество) издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича Генеральным директором акционерного общества "Росгеология" с 26 июня 2024 года. Сергей Радьков также возглавит правление холдинга", - сообщается на сайте компании.Сергей Радьков начал трудовую деятельность в 1999 году в АО "Михайловский ГОК им. А. В. Варичева". С 2004 по 2014 занимал руководящие позиции в области управления производством в компаниях "Евраз" и "Урановый холдинг АРМЗ". С 2016 года занимался вопросами технологического развития и инноваций в компании "Норильский никель".С июля 2021 года Радьков работает в АО "Росгео" директором по производству работ на ТПИ, затем заместителем генерального директора - руководителем блока производства работ на ТПИ. С 1 апреля 2024 года Радьков исполнял обязанности генерального директора АО "Росгео"."Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых - крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.
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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), росгеология, сергей радько, экономика
Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Росгеология, Сергей Радько, Экономика
Гендиректором "Росгеологии" назначили Сергея Радькова

Росимущество по директиве назначило гендиром "Росгеологии" Радькова

© Фото : Национальная палата инженеровСергей Радьков
Сергей Радьков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Национальная палата инженеров
Сергей Радьков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Росимущество в соответствии с директивой правительства издало распоряжение о назначении исполняющего обязанности генерального директора "Росгеологии" Сергея Радькова главой компании с 26 июня 2024 года, сообщается на сайте компании.
"В соответствии с директивой правительства Российской Федерации Федеральное агентство по управлению имуществом (Росимущество) издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича Генеральным директором акционерного общества "Росгеология" с 26 июня 2024 года. Сергей Радьков также возглавит правление холдинга", - сообщается на сайте компании.
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"Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо
6 июня, 11:38
Сергей Радьков начал трудовую деятельность в 1999 году в АО "Михайловский ГОК им. А. В. Варичева". С 2004 по 2014 занимал руководящие позиции в области управления производством в компаниях "Евраз" и "Урановый холдинг АРМЗ". С 2016 года занимался вопросами технологического развития и инноваций в компании "Норильский никель".
С июля 2021 года Радьков работает в АО "Росгео" директором по производству работ на ТПИ, затем заместителем генерального директора - руководителем блока производства работ на ТПИ. С 1 апреля 2024 года Радьков исполнял обязанности генерального директора АО "Росгео".
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых - крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.
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РоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)РосгеологияСергей РадькоЭкономика
 
 
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