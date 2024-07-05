https://ria.ru/20240705/radkov-1957762057.html

Гендиректором "Росгеологии" назначили Сергея Радькова

Гендиректором "Росгеологии" назначили Сергея Радькова - РИА Новости, 05.07.2024

Гендиректором "Росгеологии" назначили Сергея Радькова

Росимущество в соответствии с директивой правительства издало распоряжение о назначении исполняющего обязанности генерального директора "Росгеологии" Сергея... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:23

2024-07-05T19:23

2024-07-05T19:32

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

росгеология

сергей радько

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Росимущество в соответствии с директивой правительства издало распоряжение о назначении исполняющего обязанности генерального директора "Росгеологии" Сергея Радькова главой компании с 26 июня 2024 года, сообщается на сайте компании."В соответствии с директивой правительства Российской Федерации Федеральное агентство по управлению имуществом (Росимущество) издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича Генеральным директором акционерного общества "Росгеология" с 26 июня 2024 года. Сергей Радьков также возглавит правление холдинга", - сообщается на сайте компании.Сергей Радьков начал трудовую деятельность в 1999 году в АО "Михайловский ГОК им. А. В. Варичева". С 2004 по 2014 занимал руководящие позиции в области управления производством в компаниях "Евраз" и "Урановый холдинг АРМЗ". С 2016 года занимался вопросами технологического развития и инноваций в компании "Норильский никель".С июля 2021 года Радьков работает в АО "Росгео" директором по производству работ на ТПИ, затем заместителем генерального директора - руководителем блока производства работ на ТПИ. С 1 апреля 2024 года Радьков исполнял обязанности генерального директора АО "Росгео"."Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых - крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.

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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), росгеология, сергей радько, экономика