https://ria.ru/20240705/pvo-1957546684.html

Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников

Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников - РИА Новости, 05.07.2024

Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников

Минувшей ночью системы ПВО сбили над тремя российскими регионами 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T07:21

2024-07-05T07:21

2024-07-05T10:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

ростовская область

краснодарский край

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над тремя российскими регионами 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены десять БПЛА над территорией Ростовской области", — говорится в релизе.Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несколько дронов сбили в Приморско-Ахтарске. При падении обломков получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позже стало известно, что одна из раненых, шестилетняя девочка, умерла в больнице.В Ростовской области после падения обломков беспилотников зафиксировали ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. По данным регионального МЧС, горит сухая растительность, угрозы распространения огня нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

ростовская область

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, ростовская область, краснодарский край, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф