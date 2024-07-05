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Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников - РИА Новости, 05.07.2024
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07:21 05.07.2024 (обновлено: 10:44 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pvo-1957546684.html
Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников
Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников - РИА Новости, 05.07.2024
Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников
Минувшей ночью системы ПВО сбили над тремя российскими регионами 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T07:21
2024-07-05T10:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
ростовская область
краснодарский край
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над тремя российскими регионами 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены десять БПЛА над территорией Ростовской области", — говорится в релизе.Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несколько дронов сбили в Приморско-Ахтарске. При падении обломков получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позже стало известно, что одна из раненых, шестилетняя девочка, умерла в больнице.В Ростовской области после падения обломков беспилотников зафиксировали ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. По данным регионального МЧС, горит сухая растительность, угрозы распространения огня нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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запорожская область, ростовская область, краснодарский край, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Ростовская область, Краснодарский край, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников

ПВО уничтожила ночью 50 БПЛА над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над тремя российскими регионами 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены десять БПЛА над территорией Ростовской области", — говорится в релизе.
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Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несколько дронов сбили в Приморско-Ахтарске. При падении обломков получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позже стало известно, что одна из раненых, шестилетняя девочка, умерла в больнице.
В Ростовской области после падения обломков беспилотников зафиксировали ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. По данным регионального МЧС, горит сухая растительность, угрозы распространения огня нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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