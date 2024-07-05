Над тремя регионами за ночь сбили 50 беспилотников
ПВО уничтожила ночью 50 БПЛА над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над тремя российскими регионами 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены десять БПЛА над территорией Ростовской области", — говорится в релизе.
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Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несколько дронов сбили в Приморско-Ахтарске. При падении обломков получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позже стало известно, что одна из раненых, шестилетняя девочка, умерла в больнице.
В Ростовской области после падения обломков беспилотников зафиксировали ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. По данным регионального МЧС, горит сухая растительность, угрозы распространения огня нет.
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