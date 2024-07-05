https://ria.ru/20240705/pvo-1957538558.html

Российские ПВО адаптируются к ракетным ударам ВСУ, заявили в Минобороны

Российские ПВО адаптируются к ракетным ударам ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.07.2024

Российские ПВО адаптируются к ракетным ударам ВСУ, заявили в Минобороны

Российские войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируются для противодействия украинским ракетным ударам, сообщил журналистам командующий... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:39

2024-07-05T04:39

2024-07-05T04:39

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируются для противодействия украинским ракетным ударам, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов. "В условиях все большего применения ВСУ современных ракетных средств поражения производства стран НАТО войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируют системы ПВО для противодействия ракетным ударам противника", - сказал он. По словам командующего, с первых дней СВО боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушным атакам.

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность