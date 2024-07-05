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Российские ПВО адаптируются к ракетным ударам ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:39 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/pvo-1957538558.html
Российские ПВО адаптируются к ракетным ударам ВСУ, заявили в Минобороны
Российские ПВО адаптируются к ракетным ударам ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.07.2024
Российские ПВО адаптируются к ракетным ударам ВСУ, заявили в Минобороны
Российские войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируются для противодействия украинским ракетным ударам, сообщил журналистам командующий... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:39
2024-07-05T04:39
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируются для противодействия украинским ракетным ударам, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов. "В условиях все большего применения ВСУ современных ракетных средств поражения производства стран НАТО войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируют системы ПВО для противодействия ракетным ударам противника", - сказал он. По словам командующего, с первых дней СВО боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушным атакам.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские ПВО адаптируются к ракетным ударам ВСУ, заявили в Минобороны

Семенов: войска ПВО вырабатывают способы противодействия ракетным ударам ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируются для противодействия украинским ракетным ударам, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"В условиях все большего применения ВСУ современных ракетных средств поражения производства стран НАТО войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируют системы ПВО для противодействия ракетным ударам противника", - сказал он.
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Вчера, 22:29
По словам командующего, с первых дней СВО боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушным атакам.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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