https://ria.ru/20240705/pvo-1957537929.html

Расчеты ПВО в Херсонской области готовятся к перехвату F-16

Расчеты ПВО в Херсонской области готовятся к перехвату F-16 - РИА Новости, 05.07.2024

Расчеты ПВО в Херсонской области готовятся к перехвату F-16

Расчеты российской эшелонированной противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" в Херсонской области готовятся к перехвату истребителей F-16, сообщил РИА... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:33

2024-07-05T04:33

2024-07-05T04:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

херсонская область

сергей лавров

нато

f-16

зрк с-300

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ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Расчеты российской эшелонированной противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" в Херсонской области готовятся к перехвату истребителей F-16, сообщил РИА Новости командир расчета комплекса ПВО "Оса" российских десантников с позывным "Гром". "Мы действуем в составе эшелонированной ПВО. Есть еще, мы - малая дальность, еще ближнего действия, и у каждого своя задача. Да, естественно, мы все готовимся. Хоть это и не наша цель, но если она будет… Если пилот, скажем так, F-16 проявит беспечность - зайдет в нашу зону поражения, то почему бы нет? Ракета его найдет", - сказал российский офицер. Военнослужащий подчеркнул, что такая цель, как истребитель F-16, конкретно для комплекса, на котором он служит, не является профильной. "Есть другие ребята, которые способны это сделать. Это, опять же, те же современные комплексы "Тор", тот же современный комплекс "Бук" в модификации М2, М3. Ну даже М1 способен спокойно отработать по этой цели, по F-16. С-300", - сказал офицер. Ранее бывшая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. По ее словам, первая часть скоро отправится на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

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