https://ria.ru/20240705/pvo-1957536165.html

Силы ПВО уничтожили более 550 самолетов противника с начала спецоперации

Силы ПВО уничтожили более 550 самолетов противника с начала спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024

Силы ПВО уничтожили более 550 самолетов противника с начала спецоперации

Силы и средства ПВО ВКС России с начала спецоперации уничтожили более 42 тысяч целей противника, в том числе более 550 самолетов и 27 тысяч беспилотников,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:05

2024-07-05T04:05

2024-07-05T04:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Силы и средства ПВО ВКС России с начала спецоперации уничтожили более 42 тысяч целей противника, в том числе более 550 самолетов и 27 тысяч беспилотников, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов и более 27 000 БПЛА", — сказал Семенов. По его словам, за стойкость и мужество более 5,5 тысячи военнослужащих войск противовоздушной обороны награждены государственными наградами, семеро из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, сообщил командующий. Он также отметил, что за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, десяти соединениям и воинским частям ПВО присвоено почетное наименование "гвардейское".

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф