Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили более 550 самолетов противника с начала спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 05.07.2024 (обновлено: 04:14 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pvo-1957536165.html
Силы ПВО уничтожили более 550 самолетов противника с начала спецоперации
Силы ПВО уничтожили более 550 самолетов противника с начала спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024
Силы ПВО уничтожили более 550 самолетов противника с начала спецоперации
Силы и средства ПВО ВКС России с начала спецоперации уничтожили более 42 тысяч целей противника, в том числе более 550 самолетов и 27 тысяч беспилотников,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:05
2024-07-05T04:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Силы и средства ПВО ВКС России с начала спецоперации уничтожили более 42 тысяч целей противника, в том числе более 550 самолетов и 27 тысяч беспилотников, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов и более 27 000 БПЛА", — сказал Семенов. По его словам, за стойкость и мужество более 5,5 тысячи военнослужащих войск противовоздушной обороны награждены государственными наградами, семеро из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, сообщил командующий. Он также отметил, что за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, десяти соединениям и воинским частям ПВО присвоено почетное наименование "гвардейское".
https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d2489c6f1b9468082e13e58d08414f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили более 550 самолетов противника с начала спецоперации

Замглавы ВКС Семенов: ПВО с начала спецоперации уничтожила более 42 тысяч целей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Силы и средства ПВО ВКС России с начала спецоперации уничтожили более 42 тысяч целей противника, в том числе более 550 самолетов и 27 тысяч беспилотников, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов и более 27 000 БПЛА", — сказал Семенов.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине
Вчера, 22:29
По его словам, за стойкость и мужество более 5,5 тысячи военнослужащих войск противовоздушной обороны награждены государственными наградами, семеро из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, сообщил командующий. Он также отметил, что за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, десяти соединениям и воинским частям ПВО присвоено почетное наименование "гвардейское".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала