https://ria.ru/20240705/pvo-1957535795.html

Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО

Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО - РИА Новости, 05.07.2024

Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО

Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в зоне СВО, демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:03

2024-07-05T04:03

2024-07-05T04:03

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в зоне СВО, демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Войсковая и объектовая ПВО Российской армии успешно проходит сложную проверку в ходе масштабных боевых действий в зоне специальной военной операции. Расчёты ПВО мужественно парируют всевозможные угрозы с воздуха, уничтожают вражеские средства воздушного нападения самых разных классов в условиях постоянной угрозы нанесения противником огневых ударов непосредственно по позициям ПВО. Во всех случаях российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт", - сказал Семенов. По его словам, эффективное применение высокотехнологичных средств ПВО и оперативность принимаемых решений с учётом высокой сложности процессов разведки, поражения и управления силами и средствами ПВО в зоне СВО в условиях постоянной угрозы огневого поражения возможны только благодаря профессионализму и морально-психологической устойчивости личного состава, а также высокому уровню слаженности боевых расчетов войск ПВО.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия