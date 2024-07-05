Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/pvo-1957535795.html
Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО
Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО - РИА Новости, 05.07.2024
Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО
Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в зоне СВО, демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:03
2024-07-05T04:03
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957289541_2:0:1399:786_1920x0_80_0_0_629db127a7e3fd2e0ed12b16a12ff27f.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в зоне СВО, демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Войсковая и объектовая ПВО Российской армии успешно проходит сложную проверку в ходе масштабных боевых действий в зоне специальной военной операции. Расчёты ПВО мужественно парируют всевозможные угрозы с воздуха, уничтожают вражеские средства воздушного нападения самых разных классов в условиях постоянной угрозы нанесения противником огневых ударов непосредственно по позициям ПВО. Во всех случаях российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт", - сказал Семенов. По его словам, эффективное применение высокотехнологичных средств ПВО и оперативность принимаемых решений с учётом высокой сложности процессов разведки, поражения и управления силами и средствами ПВО в зоне СВО в условиях постоянной угрозы огневого поражения возможны только благодаря профессионализму и морально-психологической устойчивости личного состава, а также высокому уровню слаженности боевых расчетов войск ПВО.
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957289541_176:0:1224:786_1920x0_80_0_0_e5b082d38ec1121694997317e312df4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО

Замглавкома ВКС Семенов: войска ПВО успешно проходят сложную проверку в зоне СВО

© Минобороны РоссииРасчет ЗРК С-350 в зоне проведения спецоперации
Расчет ЗРК С-350 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Минобороны России
Расчет ЗРК С-350 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в зоне СВО, демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"Войсковая и объектовая ПВО Российской армии успешно проходит сложную проверку в ходе масштабных боевых действий в зоне специальной военной операции. Расчёты ПВО мужественно парируют всевозможные угрозы с воздуха, уничтожают вражеские средства воздушного нападения самых разных классов в условиях постоянной угрозы нанесения противником огневых ударов непосредственно по позициям ПВО. Во всех случаях российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт", - сказал Семенов.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Ужасающие три дня": на Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
02:54
По его словам, эффективное применение высокотехнологичных средств ПВО и оперативность принимаемых решений с учётом высокой сложности процессов разведки, поражения и управления силами и средствами ПВО в зоне СВО в условиях постоянной угрозы огневого поражения возможны только благодаря профессионализму и морально-психологической устойчивости личного состава, а также высокому уровню слаженности боевых расчетов войск ПВО.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала