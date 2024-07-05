https://ria.ru/20240705/pvo-1957535795.html
Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО
Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО - РИА Новости, 05.07.2024
Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО
Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в зоне СВО, демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:03
2024-07-05T04:03
2024-07-05T04:03
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в зоне СВО, демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Войсковая и объектовая ПВО Российской армии успешно проходит сложную проверку в ходе масштабных боевых действий в зоне специальной военной операции. Расчёты ПВО мужественно парируют всевозможные угрозы с воздуха, уничтожают вражеские средства воздушного нападения самых разных классов в условиях постоянной угрозы нанесения противником огневых ударов непосредственно по позициям ПВО. Во всех случаях российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт", - сказал Семенов. По его словам, эффективное применение высокотехнологичных средств ПВО и оперативность принимаемых решений с учётом высокой сложности процессов разведки, поражения и управления силами и средствами ПВО в зоне СВО в условиях постоянной угрозы огневого поражения возможны только благодаря профессионализму и морально-психологической устойчивости личного состава, а также высокому уровню слаженности боевых расчетов войск ПВО.
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
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безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российская ПВО показывает высокие результаты в ходе СВО
Замглавкома ВКС Семенов: войска ПВО успешно проходят сложную проверку в зоне СВО
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в зоне СВО, демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"Войсковая и объектовая ПВО Российской армии успешно проходит сложную проверку в ходе масштабных боевых действий в зоне специальной военной операции. Расчёты ПВО мужественно парируют всевозможные угрозы с воздуха, уничтожают вражеские средства воздушного нападения самых разных классов в условиях постоянной угрозы нанесения противником огневых ударов непосредственно по позициям ПВО. Во всех случаях российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт", - сказал Семенов.
По его словам, эффективное применение высокотехнологичных средств ПВО и оперативность принимаемых решений с учётом высокой сложности процессов разведки, поражения и управления силами и средствами ПВО в зоне СВО в условиях постоянной угрозы огневого поражения возможны только благодаря профессионализму и морально-психологической устойчивости личного состава, а также высокому уровню слаженности боевых расчетов войск ПВО.