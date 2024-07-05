https://ria.ru/20240705/pvo-1957535023.html

Силы ПВО в районе Ростова-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ

Силы ПВО в районе Ростова-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

Силы ПВО в районе Ростова-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ

Подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям ВСУ в районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T03:06

2024-07-05T03:06

2024-07-05T03:09

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

вооруженные силы украины

происшествия

россия

вооруженные силы рф

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям ВСУ в районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале."В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростов-на-дону

россия

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ростов-на-дону, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вооруженные силы рф, ростовская область, василий голубев