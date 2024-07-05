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Силы ПВО в районе Ростова-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ
Силы ПВО в районе Ростова-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
Силы ПВО в районе Ростова-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ
Подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям ВСУ в районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T03:06
2024-07-05T03:06
2024-07-05T03:09
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
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ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям ВСУ в районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале."В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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Силы ПВО в районе Ростова-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ
Голубев: силы ПВО в районе Ростова-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ