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Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем
Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем - РИА Новости, 05.07.2024
Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем
Несколько украинских беспилотников сбили в Приморско-Ахтарске на Кубани, пострадавших нет, повреждены гражданские объекты, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:33
2024-07-05T01:33
2024-07-05T03:17
специальная военная операция на украине
приморско-ахтарск
безопасность
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
приморско-ахтарский район
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбили в Приморско-Ахтарске на Кубани, пострадавших нет, повреждены гражданские объекты, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников", — говорится в заявлении.Как позднее сообщил губернатор, при атаке беспилотников на Приморско-Ахтарск есть пострадавшие. Он уточнил, что госпитализировали шесть человек, включая двое детей.По словам главы региона, в результате атаки получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали, добавил он.Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города, сообщил Кондратьев. Идут ремонтно-восстановительные работы.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Приморско-Ахтарск, Безопасность, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Приморско-Ахтарский район
Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем
Кондратьев: в Приморско-Ахтарске на Кубани сбили несколько беспилотников ВСУ