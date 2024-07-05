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Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:33 05.07.2024 (обновлено: 03:17 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pvo-1957531351.html
Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем
Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем - РИА Новости, 05.07.2024
Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем
Несколько украинских беспилотников сбили в Приморско-Ахтарске на Кубани, пострадавших нет, повреждены гражданские объекты, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:33
2024-07-05T03:17
специальная военная операция на украине
приморско-ахтарск
безопасность
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
приморско-ахтарский район
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбили в Приморско-Ахтарске на Кубани, пострадавших нет, повреждены гражданские объекты, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников", — говорится в заявлении.Как позднее сообщил губернатор, при атаке беспилотников на Приморско-Ахтарск есть пострадавшие. Он уточнил, что госпитализировали шесть человек, включая двое детей.По словам главы региона, в результате атаки получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали, добавил он.Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города, сообщил Кондратьев. Идут ремонтно-восстановительные работы.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
приморско-ахтарск
краснодарский край
россия
приморско-ахтарский район
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приморско-ахтарск, безопасность, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, приморско-ахтарский район
Специальная военная операция на Украине, Приморско-Ахтарск, Безопасность, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Приморско-Ахтарский район
Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем

Кондратьев: в Приморско-Ахтарске на Кубани сбили несколько беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбили в Приморско-Ахтарске на Кубани, пострадавших нет, повреждены гражданские объекты, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Как позднее сообщил губернатор, при атаке беспилотников на Приморско-Ахтарск есть пострадавшие. Он уточнил, что госпитализировали шесть человек, включая двое детей.
По словам главы региона, в результате атаки получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали, добавил он.
Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города, сообщил Кондратьев. Идут ремонтно-восстановительные работы.
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Специальная военная операция на УкраинеПриморско-АхтарскБезопасностьКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевПриморско-Ахтарский район
 
 
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