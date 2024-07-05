https://ria.ru/20240705/pvo-1957531351.html

Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем

Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем - РИА Новости, 05.07.2024

Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Краснодарским краем

Несколько украинских беспилотников сбили в Приморско-Ахтарске на Кубани, пострадавших нет, повреждены гражданские объекты, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T01:33

2024-07-05T01:33

2024-07-05T03:17

специальная военная операция на украине

приморско-ахтарск

безопасность

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

приморско-ахтарский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбили в Приморско-Ахтарске на Кубани, пострадавших нет, повреждены гражданские объекты, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников", — говорится в заявлении.Как позднее сообщил губернатор, при атаке беспилотников на Приморско-Ахтарск есть пострадавшие. Он уточнил, что госпитализировали шесть человек, включая двое детей.По словам главы региона, в результате атаки получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали, добавил он.Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города, сообщил Кондратьев. Идут ремонтно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

приморско-ахтарск

краснодарский край

россия

приморско-ахтарский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморско-ахтарск, безопасность, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, приморско-ахтарский район