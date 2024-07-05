https://ria.ru/20240705/putin-1957729642.html

Путин назвал условия, которые выдвигает Россия Украине

Путин назвал условия, которые выдвигает Россия Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Путин назвал условия, которые выдвигает Россия Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что среди условий, которые выдвигает Россия - полный вывод войск Украины с территории РФ. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:23

2024-07-05T17:23

2024-07-05T17:35

россия

украина

луганская народная республика

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что среди условий, которые выдвигает Россия - полный вывод войск Украины с территории РФ. "Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в министерстве иностранных дел. Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

https://ria.ru/20240705/putin-1957641223.html

россия

украина

луганская народная республика

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россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, виктор орбан