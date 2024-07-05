https://ria.ru/20240705/putin-1957722906.html
Путин назвал диалог с Орбаном откровенным
Путин назвал диалог с Орбаном откровенным - РИА Новости, 05.07.2024
Путин назвал диалог с Орбаном откровенным
Президент РФ Владимир Путин назвал диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном откровенным и полезным. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:03
2024-07-05T17:03
2024-07-05T17:03
политика
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
визит орбана в россию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_57bd89c514d3277a2912a103c442ba1c.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном откровенным и полезным."Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог. Как и в ходе многих предыдущих встреч, у нас (с Орбаном - ред.) состоялся, действительно, полезный откровенный разговор как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и по острым вопросам международной и региональной повестке дня", - заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
https://ria.ru/20240705/putin-1957720992.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1e44cbde871d0efe1cf4f7433f76145e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию
Политика, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию
Путин назвал диалог с Орбаном откровенным
Путин назвал диалог с Орбаном откровенным и полезным
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном откровенным и полезным.
"Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог. Как и в ходе многих предыдущих встреч, у нас (с Орбаном - ред.) состоялся, действительно, полезный откровенный разговор как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и по острым вопросам международной и региональной повестке дня", - заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.