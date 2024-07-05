https://ria.ru/20240705/putin-1957722906.html

Путин назвал диалог с Орбаном откровенным

Путин назвал диалог с Орбаном откровенным - РИА Новости, 05.07.2024

Путин назвал диалог с Орбаном откровенным

Президент РФ Владимир Путин назвал диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном откровенным и полезным. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:03

2024-07-05T17:03

2024-07-05T17:03

политика

венгрия

россия

виктор орбан

владимир путин

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном откровенным и полезным."Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог. Как и в ходе многих предыдущих встреч, у нас (с Орбаном - ред.) состоялся, действительно, полезный откровенный разговор как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и по острым вопросам международной и региональной повестке дня", - заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

https://ria.ru/20240705/putin-1957720992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию