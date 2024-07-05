https://ria.ru/20240705/putin-1957722672.html

Путин обсудил с Орбаном состояние отношений России и ЕС

Путин обсудил с Орбаном состояние отношений России и ЕС - РИА Новости, 05.07.2024

Путин обсудил с Орбаном состояние отношений России и ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что обменялся мнениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о состоянии отношений между РФ и ЕС, отметив, что... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:02

2024-07-05T17:02

2024-07-05T17:14

россия

евросоюз

виктор орбан

визит орбана в россию

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обменялся мнениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о состоянии отношений между РФ и ЕС, отметив, что они находятся в низшей точке."Мы с господином Орбаном обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях России и Евросоюза, которые в настоящее время находятся на самой низкой точке", - заявил Путин по итогам встречи с премьером Венгрии.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956201705.html

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россия, евросоюз, виктор орбан, визит орбана в россию, владимир путин