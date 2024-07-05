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Путин обсудил с Орбаном состояние отношений России и ЕС - РИА Новости, 05.07.2024
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17:02 05.07.2024 (обновлено: 17:14 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957722672.html
Путин обсудил с Орбаном состояние отношений России и ЕС
Путин обсудил с Орбаном состояние отношений России и ЕС - РИА Новости, 05.07.2024
Путин обсудил с Орбаном состояние отношений России и ЕС
Президент России Владимир Путин заявил, что обменялся мнениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о состоянии отношений между РФ и ЕС, отметив, что... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:02
2024-07-05T17:14
россия
евросоюз
виктор орбан
визит орбана в россию
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обменялся мнениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о состоянии отношений между РФ и ЕС, отметив, что они находятся в низшей точке."Мы с господином Орбаном обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях России и Евросоюза, которые в настоящее время находятся на самой низкой точке", - заявил Путин по итогам встречи с премьером Венгрии.
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россия, евросоюз, виктор орбан, визит орбана в россию, владимир путин
Россия, Евросоюз, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию, Владимир Путин
Путин обсудил с Орбаном состояние отношений России и ЕС

Путин: отношения России и Евросоюза находятся на самой низкой точке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обменялся мнениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о состоянии отношений между РФ и ЕС, отметив, что они находятся в низшей точке.
«
"Мы с господином Орбаном обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях России и Евросоюза, которые в настоящее время находятся на самой низкой точке", - заявил Путин по итогам встречи с премьером Венгрии.
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1 июля, 08:00
 
РоссияЕвросоюзВиктор ОрбанВизит Орбана в РоссиюВладимир Путин
 
 
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