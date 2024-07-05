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Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 05.07.2024 (обновлено: 17:16 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957721953.html
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима, РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:01
2024-07-05T17:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
венгрия
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима, РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html
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россия, украина, в мире, венгрия, виктор орбан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине

Путин: РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима, РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта", - сказал Путин.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Венгрии назвали цель Орбана
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВенгрияВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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