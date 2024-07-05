https://ria.ru/20240705/putin-1957721953.html
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима, РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:01
2024-07-05T17:01
2024-07-05T17:16
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима, РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта", - сказал Путин.
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россия, украина, в мире, венгрия, виктор орбан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Путин: РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине