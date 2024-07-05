https://ria.ru/20240705/putin-1957721953.html

Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине

Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине

Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима, РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:01

2024-07-05T17:01

2024-07-05T17:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

венгрия

виктор орбан

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима, РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html

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украина

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россия, украина, в мире, венгрия, виктор орбан, владимир путин