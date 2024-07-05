https://ria.ru/20240705/putin-1957720992.html

Орбан рассказал Путину детали своего визита в Киев

Орбан рассказал Путину детали своего визита в Киев - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан рассказал Путину детали своего визита в Киев

Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал ему детали своего визита в Киев. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:59

2024-07-05T16:59

2024-07-05T17:07

киев

украина

политика

виктор орбан

евросоюз

владимир путин

москва

венгрия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал ему детали своего визита в Киев."Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где выступил с рядом предложений и, в частности, с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с Орбаном в Москве.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.

https://ria.ru/20240705/putin-1957720992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, политика, виктор орбан, евросоюз, владимир путин, москва, венгрия