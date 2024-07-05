https://ria.ru/20240705/putin-1957720992.html
Орбан рассказал Путину детали своего визита в Киев
Орбан рассказал Путину детали своего визита в Киев - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан рассказал Путину детали своего визита в Киев
Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал ему детали своего визита в Киев. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:59
2024-07-05T16:59
2024-07-05T17:07
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виктор орбан
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москва
венгрия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал ему детали своего визита в Киев."Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где выступил с рядом предложений и, в частности, с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с Орбаном в Москве.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
https://ria.ru/20240705/putin-1957720992.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев, Украина, Политика, Виктор Орбан, Евросоюз, Владимир Путин, Москва, Венгрия
Орбан рассказал Путину детали своего визита в Киев
Путин: Орбан призвал остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров