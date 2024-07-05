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Путин: Киев не приемлет прекращение огня ради продления военного положения - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 05.07.2024 (обновлено: 20:11 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957720389.html
Путин: Киев не приемлет прекращение огня ради продления военного положения
Путин: Киев не приемлет прекращение огня ради продления военного положения - РИА Новости, 05.07.2024
Путин: Киев не приемлет прекращение огня ради продления военного положения
Для Киева прекращение огня немыслимо, так как при нем пропадает предлог для продления режима военного положения, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:57
2024-07-05T20:11
владимир путин
украина
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Для Киева прекращение огня немыслимо, так как при нем пропадает предлог для продления режима военного положения, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном."На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", — сказал Путин.Отмена режима военного положения вынудит Киев проводить президентские выборы, шансы победить в которых у действующей власти почти нулевые, заключил российский лидер.В пятницу Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
https://ria.ru/20240705/orban-1957725680.html
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Путин о последствиях прекращения режима военного положения для украинских властей
Если Украина прекратит режим военного положения, им придётся проводить президентские выборы, отметил Путин. Шансы победить там у нынешних украинских властей, по мнению президента России, близки к нулю.
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владимир путин, украина, в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию
Владимир Путин, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Путин: Киев не приемлет прекращение огня ради продления военного положения

Путин: если Украина отменит военное положение, ей придется проводить выборы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Для Киева прекращение огня немыслимо, так как при нем пропадает предлог для продления режима военного положения, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
"На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", — сказал Путин.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Конфликт на Украине повлиял на экономику Европы, заявил Орбан
Вчера, 17:11
Отмена режима военного положения вынудит Киев проводить президентские выборы, шансы победить в которых у действующей власти почти нулевые, заключил российский лидер.
В пятницу Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
Орбан о своей роли в урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан пообещал продолжить работу над завершением конфликта на Украине
Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаВ миреВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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