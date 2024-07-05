https://ria.ru/20240705/putin-1957720389.html

Путин: Киев не приемлет прекращение огня ради продления военного положения

Путин: Киев не приемлет прекращение огня ради продления военного положения - РИА Новости, 05.07.2024

Путин: Киев не приемлет прекращение огня ради продления военного положения

Для Киева прекращение огня немыслимо, так как при нем пропадает предлог для продления режима военного положения, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:57

2024-07-05T16:57

2024-07-05T20:11

владимир путин

украина

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

виктор орбан

евросоюз

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Для Киева прекращение огня немыслимо, так как при нем пропадает предлог для продления режима военного положения, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном."На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", — сказал Путин.Отмена режима военного положения вынудит Киев проводить президентские выборы, шансы победить в которых у действующей власти почти нулевые, заключил российский лидер.В пятницу Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.

https://ria.ru/20240705/orban-1957725680.html

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Путин о последствиях прекращения режима военного положения для украинских властей Если Украина прекратит режим военного положения, им придётся проводить президентские выборы, отметил Путин. Шансы победить там у нынешних украинских властей, по мнению президента России, близки к нулю. 2024-07-05T16:57 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, украина, в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию