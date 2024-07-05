https://ria.ru/20240705/putin-1957720285.html
Путин: спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве тарана
Путин: спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве тарана - РИА Новости, 05.07.2024
Путин: спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве тарана
Спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве "тарана" в противостоянии с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:57
2024-07-05T16:57
2024-07-05T17:10
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве "тарана" в противостоянии с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве "тарана", жертвы противостояния с Россией", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.
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Путин: спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве тарана
Путин: спонсоры Киева используют Украину как таран в противостоянии с Россией