https://ria.ru/20240705/putin-1957720285.html

Путин: спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве тарана

Путин: спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве тарана - РИА Новости, 05.07.2024

Путин: спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве тарана

Спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве "тарана" в противостоянии с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:57

2024-07-05T16:57

2024-07-05T17:10

специальная военная операция на украине

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виктор орбан

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спонсоры Киева продолжают использовать Украину в качестве "тарана" в противостоянии с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве "тарана", жертвы противостояния с Россией", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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