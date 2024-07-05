https://ria.ru/20240705/putin-1957719971.html

Путин и Орбан обсудили перспективы завершения конфликта на Украине

Путин и Орбан обсудили перспективы завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Путин и Орбан обсудили перспективы завершения конфликта на Украине

На переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле речь шла о возможных путях урегулирования конфликта на Украине, сообщил Владимир Путин... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:56

2024-07-05T16:56

2024-07-05T17:53

специальная военная операция на украине

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визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле речь шла о возможных путях урегулирования конфликта на Украине, сообщил Владимир Путин журналистам по итогам встречи."Состоялся достаточно прямой и обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе и по украинскому конфликту, говорили и о возможных путях его урегулирования", — сказал российский лидер.Говоря о позиции Украины, президент отметил ее нежелание идти на переговоры, в то время как Россия остается открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования.Путин пояснил, что киевские власти не допускают для себя мысли о прекращении огня, так как после отмены военного положения придется проводить президентские выборы."Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю", — уточнил президент.Должны последовать не перемирие или пауза для довооружения киевского режима — Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта, продолжил Путин. Прекратить боевые действия и начать переговоры могла бы реализация российских мирных инициатив, подчеркнул он.Президент назвал переговоры с Орбаном своевременными и полезными, поблагодарил его за посещение России. Москва воспринимает этот визит как попытку восстановить диалог, отметил президент.Орбан, в свою очередь, констатировал, что позиции России и Украины очень далеки друг от друга, нужно многое сделать, чтобы приблизить завершение конфликта."Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным", — сказал премьер.Он пообещал и далее работать с Россией и Украиной над достижением мира.Венгерский политик подчеркнул, что конфликт негативно влияет на экономический рост в Европе и ее конкурентоспособность.Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским. Четвертого июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву.После этого глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети X, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени союза и что такая поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.

https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html

https://ria.ru/20240705/medvedev-1957717772.html

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Путин о последствиях прекращения режима военного положения для украинских властей Если Украина прекратит режим военного положения, им придётся проводить президентские выборы, отметил Путин. Шансы победить там у нынешних украинских властей, по мнению президента России, близки к нулю. 2024-07-05T16:56 true PT1M35S

Орбан о своей роли в урегулировании украинского конфликта "Важнейший шаг мы сделали: установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении". Орбан заявил, что продолжит свои усилия по урегулированию украинского конфликта. 2024-07-05T16:56 true PT0M49S

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