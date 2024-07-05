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Путин и Орбан обсудили перспективы завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 05.07.2024 (обновлено: 17:53 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957719971.html
Путин и Орбан обсудили перспективы завершения конфликта на Украине
Путин и Орбан обсудили перспективы завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Путин и Орбан обсудили перспективы завершения конфликта на Украине
На переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле речь шла о возможных путях урегулирования конфликта на Украине, сообщил Владимир Путин... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:56
2024-07-05T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
владимир путин
россия
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле речь шла о возможных путях урегулирования конфликта на Украине, сообщил Владимир Путин журналистам по итогам встречи."Состоялся достаточно прямой и обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе и по украинскому конфликту, говорили и о возможных путях его урегулирования", — сказал российский лидер.Говоря о позиции Украины, президент отметил ее нежелание идти на переговоры, в то время как Россия остается открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования.Путин пояснил, что киевские власти не допускают для себя мысли о прекращении огня, так как после отмены военного положения придется проводить президентские выборы."Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю", — уточнил президент.Должны последовать не перемирие или пауза для довооружения киевского режима — Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта, продолжил Путин. Прекратить боевые действия и начать переговоры могла бы реализация российских мирных инициатив, подчеркнул он.Президент назвал переговоры с Орбаном своевременными и полезными, поблагодарил его за посещение России. Москва воспринимает этот визит как попытку восстановить диалог, отметил президент.Орбан, в свою очередь, констатировал, что позиции России и Украины очень далеки друг от друга, нужно многое сделать, чтобы приблизить завершение конфликта."Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным", — сказал премьер.Он пообещал и далее работать с Россией и Украиной над достижением мира.Венгерский политик подчеркнул, что конфликт негативно влияет на экономический рост в Европе и ее конкурентоспособность.Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским. Четвертого июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву.После этого глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети X, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени союза и что такая поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html
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Путин о последствиях прекращения режима военного положения для украинских властей
Если Украина прекратит режим военного положения, им придётся проводить президентские выборы, отметил Путин. Шансы победить там у нынешних украинских властей, по мнению президента России, близки к нулю.
2024-07-05T16:56
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PT1M35S
Орбан о своей роли в урегулировании украинского конфликта
"Важнейший шаг мы сделали: установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении". Орбан заявил, что продолжит свои усилия по урегулированию украинского конфликта.
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, россия, визит орбана в россию, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия, Визит Орбана в Россию, Евросоюз
Путин и Орбан обсудили перспективы завершения конфликта на Украине

Путин обменялся мнениями с Орбаном по мировым проблемам, в том числе по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле речь шла о возможных путях урегулирования конфликта на Украине, сообщил Владимир Путин журналистам по итогам встречи.
"Состоялся достаточно прямой и обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе и по украинскому конфликту, говорили и о возможных путях его урегулирования", — сказал российский лидер.
Говоря о позиции Украины, президент отметил ее нежелание идти на переговоры, в то время как Россия остается открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования.
Путин пояснил, что киевские власти не допускают для себя мысли о прекращении огня, так как после отмены военного положения придется проводить президентские выборы.
«
"Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю", — уточнил президент.
Должны последовать не перемирие или пауза для довооружения киевского режима — Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта, продолжил Путин. Прекратить боевые действия и начать переговоры могла бы реализация российских мирных инициатив, подчеркнул он.
Президент назвал переговоры с Орбаном своевременными и полезными, поблагодарил его за посещение России. Москва воспринимает этот визит как попытку восстановить диалог, отметил президент.
Орбан, в свою очередь, констатировал, что позиции России и Украины очень далеки друг от друга, нужно многое сделать, чтобы приблизить завершение конфликта.
"Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным", — сказал премьер.
Он пообещал и далее работать с Россией и Украиной над достижением мира.
Венгерский политик подчеркнул, что конфликт негативно влияет на экономический рост в Европе и ее конкурентоспособность.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Венгрии назвали цель Орбана
Вчера, 14:17
Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским. Четвертого июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву.
После этого глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети X, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени союза и что такая поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Медведев прокомментировал истерию в Европе из-за визита Орбана в Москву
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВизит Орбана в РоссиюЕвросоюз
 
 
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