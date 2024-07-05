https://ria.ru/20240705/putin-1957718885.html

Россия и Венгрия продолжают работу над АЭС "Пакш", заявил Путин

Россия и Венгрия продолжают работу над АЭС "Пакш", заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024

Россия и Венгрия продолжают работу над АЭС "Пакш", заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, РФ и Венгрия продолжают работу по проекту АЭС "Пакш". РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:53

2024-07-05T16:53

2024-07-05T17:00

визит орбана в россию

аэс "пакш"

россия

венгрия

владимир путин

москва

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892327_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_6f2aa783c6c58243a9e6f5e546edc4d8.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, РФ и Венгрия продолжают работу по проекту АЭС "Пакш"."Продолжается работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции "Пакш", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Венгрии.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.

https://ria.ru/20240705/putin-1957721268.html

россия

венгрия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

визит орбана в россию, аэс "пакш", россия, венгрия, владимир путин, москва, евросоюз