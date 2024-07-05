https://ria.ru/20240705/putin-1957718885.html
Россия и Венгрия продолжают работу над АЭС "Пакш", заявил Путин
Россия и Венгрия продолжают работу над АЭС "Пакш", заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
Россия и Венгрия продолжают работу над АЭС "Пакш", заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, РФ и Венгрия продолжают работу по проекту АЭС "Пакш". РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:53
2024-07-05T16:53
2024-07-05T17:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, РФ и Венгрия продолжают работу по проекту АЭС "Пакш"."Продолжается работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции "Пакш", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Венгрии.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
https://ria.ru/20240705/putin-1957721268.html
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визит орбана в россию, аэс "пакш", россия, венгрия, владимир путин, москва, евросоюз
Визит Орбана в Россию, АЭС "Пакш", Россия, Венгрия, Владимир Путин, Москва, Евросоюз
Россия и Венгрия продолжают работу над АЭС "Пакш", заявил Путин
Путин: Россия и Венгрия продолжают работу по проекту АЭС "Пакш"