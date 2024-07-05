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Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
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16:52 05.07.2024 (обновлено: 17:08 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957718789.html
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:52
2024-07-05T17:08
россия
венгрия
в мире
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере", - сказал он в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html
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россия, венгрия, в мире, владимир путин, виктор орбан
Россия, Венгрия, В мире, Владимир Путин, Виктор Орбан
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин

Путин: Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере", - сказал он в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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РоссияВенгрияВ миреВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
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