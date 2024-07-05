https://ria.ru/20240705/putin-1957718789.html
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:52
2024-07-05T16:52
2024-07-05T17:08
россия
венгрия
в мире
владимир путин
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере", - сказал он в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, в мире, владимир путин, виктор орбан
Россия, Венгрия, В мире, Владимир Путин, Виктор Орбан
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин
Путин: Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике