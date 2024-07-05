https://ria.ru/20240705/putin-1957718789.html

Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин

Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024

Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, заявил Путин

Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:52

2024-07-05T16:52

2024-07-05T17:08

россия

венгрия

в мире

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере", - сказал он в ходе заявления для прессы по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html

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россия, венгрия, в мире, владимир путин, виктор орбан