https://ria.ru/20240705/putin-1957718336.html

Путин отметил важность диалога между Россией и Венгрией

Путин отметил важность диалога между Россией и Венгрией - РИА Новости, 05.07.2024

Путин отметил важность диалога между Россией и Венгрией

Президент России Владимир Путин отметил важность продолжения диалога между РФ и Венгрией в непростой геополитической обстановке. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:51

2024-07-05T16:51

2024-07-05T17:06

россия

венгрия

визит орбана в россию

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность продолжения диалога между РФ и Венгрией в непростой геополитической обстановке."Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог. Как и в ходе предыдущих встреч, у нас состоялся полезный и откровенный разговор", - заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

https://ria.ru/20240705/putin-1957722469.html

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россия, венгрия, визит орбана в россию, владимир путин, виктор орбан