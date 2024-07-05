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Путин отметил важность диалога между Россией и Венгрией - РИА Новости, 05.07.2024
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16:51 05.07.2024 (обновлено: 17:06 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957718336.html
Путин отметил важность диалога между Россией и Венгрией
Путин отметил важность диалога между Россией и Венгрией - РИА Новости, 05.07.2024
Путин отметил важность диалога между Россией и Венгрией
Президент России Владимир Путин отметил важность продолжения диалога между РФ и Венгрией в непростой геополитической обстановке. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:51
2024-07-05T17:06
россия
венгрия
визит орбана в россию
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность продолжения диалога между РФ и Венгрией в непростой геополитической обстановке."Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог. Как и в ходе предыдущих встреч, у нас состоялся полезный и откровенный разговор", - заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
https://ria.ru/20240705/putin-1957722469.html
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россия, венгрия, визит орбана в россию, владимир путин, виктор орбан
Россия, Венгрия, Визит Орбана в Россию, Владимир Путин, Виктор Орбан
Путин отметил важность диалога между Россией и Венгрией

Путин: важно, что в нынешней геополитической ситуации РФ и Венгрия ведут диалог

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом встречи в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность продолжения диалога между РФ и Венгрией в непростой геополитической обстановке.
"Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог. Как и в ходе предыдущих встреч, у нас состоялся полезный и откровенный разговор", - заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии
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