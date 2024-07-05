https://ria.ru/20240705/putin-1957695703.html
Пресс-конференция Путина и Орбана. Прямая трансляция
Пресс-конференция Путина и Орбана. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.07.2024
Пресс-конференция Путина и Орбана. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят пресс-конференцию. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:50
2024-07-05T16:50
2024-07-05T16:50
политика
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят пресс-конференцию.
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венгрия
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РИА Новости
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4.7
96
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Заявления для прессы Путина и Орбана
Заявления для прессы Путина и Орбана
2024-07-05T16:50
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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политика, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, видео
Политика, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан
Пресс-конференция Путина и Орбана. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят пресс-конференцию.
2024-07-05T16:50
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PT16M48S
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят пресс-конференцию.