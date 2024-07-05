https://ria.ru/20240705/putin-1957653787.html
Путин заявил, что рад видеть Орбана в Москве
Путин заявил, что рад видеть Орбана в Москве - РИА Новости, 05.07.2024
Путин заявил, что рад видеть Орбана в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сказал, что рад видеть его в Москве. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:59
2024-07-05T13:59
2024-07-05T13:59
москва
венгрия
россия
владимир путин
виктор орбан
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сказал, что рад видеть его в Москве. "В любом случае я очень рад Вас видеть, и нам есть о чем поговорить", - отметил глава государства. Переговоры Путина и Орбана, который прибыл в Москву с рабочим визитом, проходят в Кремле.
https://ria.ru/20240705/orban-1957643655.html
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москва, венгрия, россия, владимир путин, виктор орбан, визит орбана в россию
Москва, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию
Путин заявил, что рад видеть Орбана в Москве
Путин заявил, что очень рад видеть Орбана в Москве и им есть о чем поговорить