https://ria.ru/20240705/putin-1957653787.html

Путин заявил, что рад видеть Орбана в Москве

Путин заявил, что рад видеть Орбана в Москве - РИА Новости, 05.07.2024

Путин заявил, что рад видеть Орбана в Москве

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сказал, что рад видеть его в Москве. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:59

2024-07-05T13:59

2024-07-05T13:59

москва

венгрия

россия

владимир путин

виктор орбан

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сказал, что рад видеть его в Москве. "В любом случае я очень рад Вас видеть, и нам есть о чем поговорить", - отметил глава государства. Переговоры Путина и Орбана, который прибыл в Москву с рабочим визитом, проходят в Кремле.

https://ria.ru/20240705/orban-1957643655.html

москва

венгрия

россия

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