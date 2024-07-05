https://ria.ru/20240705/putin-1957652318.html

Путин рассчитывает ознакомиться с позицией Орбана по Украине

Путин рассчитывает ознакомиться с позицией Орбана по Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Путин рассчитывает ознакомиться с позицией Орбана по Украине

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном узнать нюансы его плана по урегулированию на Украине. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:57

2024-07-05T13:57

2024-07-05T13:57

в мире

украина

венгрия

москва

виктор орбан

владимир путин

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном узнать нюансы его плана по урегулированию на Украине. "Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа совсем недавно в Москве. Там изложены наши позиции в отношении возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с Вами, рассказать Вам о нюансах. Рассчитываю, что Вы ознакомите меня с Вашей позицией, позицией европейских партнеров", - сказал Путин во время переговоров с премьер-министром Венгрии. Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.

https://ria.ru/20240705/putin-1957643560.html

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