https://ria.ru/20240705/putin-1957644532.html
Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии
Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии - РИА Новости, 05.07.2024
Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии
Президент России Владимир Путин отметил спад в торговых отношениях между Россией и Венгрией, заявил, что в этом плане есть над чем работать. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:39
2024-07-05T13:39
2024-07-05T13:46
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил спад в торговых отношениях между Россией и Венгрией, заявил, что в этом плане есть над чем работать."Что касается двусторонних отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте, там 35% с лишним. Но в целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются", - сказал Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто. Встреча проходит в Кремле.
https://ria.ru/20240705/putin-1957641866.html
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визит орбана в россию, россия, венгрия
Визит Орбана в Россию, Россия, Венгрия
Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии
Путин призвал работать над торговыми отношениями РФ и Венгрии на фоне их спада