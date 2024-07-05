https://ria.ru/20240705/putin-1957644532.html

Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии

Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии - РИА Новости, 05.07.2024

Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии

Президент России Владимир Путин отметил спад в торговых отношениях между Россией и Венгрией, заявил, что в этом плане есть над чем работать. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:39

2024-07-05T13:39

2024-07-05T13:46

визит орбана в россию

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил спад в торговых отношениях между Россией и Венгрией, заявил, что в этом плане есть над чем работать."Что касается двусторонних отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте, там 35% с лишним. Но в целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются", - сказал Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто. Встреча проходит в Кремле.

https://ria.ru/20240705/putin-1957641866.html

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визит орбана в россию, россия, венгрия