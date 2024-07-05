https://ria.ru/20240705/putin-1957643560.html

Путин ознакомит Орбана с деталями предложений по урегулированию на Украине

Путин ознакомит Орбана с деталями предложений по урегулированию на Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Путин ознакомит Орбана с деталями предложений по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:38

2024-07-05T13:38

2024-07-05T13:45

владимир путин

в мире

украина

россия

венгрия

виктор орбан

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине."Конечно, я готов обсудить с Вами и нюансы по этому вопросу (о мирном урегулировании украинского кризиса - ред.), рассчитываю, что Вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", - заявил Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Президент РФ напомнил, что также выступал с мирными инициативами на выступлении в МИД.

https://ria.ru/20240705/orban-1957645503.html

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