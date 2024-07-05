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Путин ознакомит Орбана с деталями предложений по урегулированию на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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13:38 05.07.2024 (обновлено: 13:45 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957643560.html
Путин ознакомит Орбана с деталями предложений по урегулированию на Украине
Путин ознакомит Орбана с деталями предложений по урегулированию на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Путин ознакомит Орбана с деталями предложений по урегулированию на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:38
2024-07-05T13:45
владимир путин
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине."Конечно, я готов обсудить с Вами и нюансы по этому вопросу (о мирном урегулировании украинского кризиса - ред.), рассчитываю, что Вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", - заявил Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Президент РФ напомнил, что также выступал с мирными инициативами на выступлении в МИД.
https://ria.ru/20240705/orban-1957645503.html
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владимир путин, в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, визит орбана в россию
Владимир Путин, В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию
Путин ознакомит Орбана с деталями предложений по урегулированию на Украине

Путин ознакомит Орбана с деталями условий мирного урегулирования на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине.
"Конечно, я готов обсудить с Вами и нюансы по этому вопросу (о мирном урегулировании украинского кризиса - ред.), рассчитываю, что Вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", - заявил Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президент РФ напомнил, что также выступал с мирными инициативами на выступлении в МИД.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан хотел бы узнать позицию Путина по важным для Европы вопросам
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Владимир ПутинВ миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанВизит Орбана в Россию
 
 
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