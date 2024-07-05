https://ria.ru/20240705/putin-1957641223.html
Путин и Орбан провели встречу в Кремле
Путин и Орбан провели встречу в Кремле - РИА Новости, 05.07.2024
Путин и Орбан провели встречу в Кремле
В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:34
2024-07-05T13:34
2024-07-05T16:05
политика
киев
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россия
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Российский лидер в начале встречи сообщил, что рад видеть главу правительства в Москве. При этом он уточнил, что премьер Венгрии прибыл и как председательствующий в Европейском совете.Одной из тем встречи стало урегулирование ситуации на Украине."Конечно, я готов обсудить с вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", — сказал Путин.Российский лидер добавил, что готов представить собеседнику детали предложений Москвы.Орбан, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием и отметил, что "эта встреча более особенная, чем предыдущая"."Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с вами ряд важных вопросов. Хотел бы знать вашу позицию относительно важных для Европы вопросов. <...> Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой сторонами конфликта (на Украине. — Прим. ред.). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", — сказал премьер-министр.Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил, что в торговле между Россией и Венгрией произошел 35-процентный спад. "В целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются", — добавил он.Как сообщал пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, премьер-министр прибыл в Москву в рамках "миссии мира".Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским.Венгерский премьер сообщал, что попросил Киев рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.Орбан подчеркивал, что вопрос мира будет главным во время венгерского председательства в Совете Европейского союза.
https://ria.ru/20240705/orban-1957630061.html
https://ria.ru/20240705/vengriya-1957636060.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957157774.html
https://ria.ru/20240613/orban-1952676793.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры начала переговоров Путина и Орбана
Кадры начала переговоров Путина и Орбана
2024-07-05T13:34
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957648574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_91c2403d3e1643fd0dc31091472aaa28.jpg
Орбан о переговорах с обеими сторонами конфликта
Стремительно кончается количество тех стран, которые могут говорить и с той, и с другой стороной конфликта"
Орбан на переговорах с Путиным заявил, что Венгрия скоро, по-видимому, станет единственной страной в Европе, которая может говорить со всеми.
2024-07-05T13:34
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, киев, украина, россия, владимир путин, виктор орбан
Политика, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Виктор Орбан
Путин и Орбан провели встречу в Кремле
Путин встретил премьера Венгрии Орбана в Кремле, где пройдут их переговоры
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Российский лидер в начале встречи сообщил, что рад видеть главу правительства в Москве
. При этом он уточнил, что премьер Венгрии прибыл и как председательствующий в Европейском совете
.
Одной из тем встречи стало урегулирование ситуации на Украине
.
«
"Конечно, я готов обсудить с вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что готов представить собеседнику детали предложений Москвы.
Орбан, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием и отметил, что "эта встреча более особенная, чем предыдущая".
"Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с вами ряд важных вопросов. Хотел бы знать вашу позицию относительно важных для Европы
вопросов. <...> Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой сторонами конфликта (на Украине. — Прим. ред.). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", — сказал премьер-министр.
Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил, что в торговле между Россией
и Венгрией произошел 35-процентный спад.
"В целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются", — добавил он.
Как сообщал пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, премьер-министр прибыл в Москву в рамках "миссии мира".
Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС
. На следующий день Орбан посетил Киев
с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским
.
Венгерский премьер сообщал, что попросил Киев рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Орбан подчеркивал, что вопрос мира будет главным во время венгерского председательства в Совете Европейского союза.