Рейтинг@Mail.ru
Путин и Орбан провели встречу в Кремле - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 05.07.2024 (обновлено: 16:05 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957641223.html
Путин и Орбан провели встречу в Кремле
Путин и Орбан провели встречу в Кремле - РИА Новости, 05.07.2024
Путин и Орбан провели встречу в Кремле
В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:34
2024-07-05T16:05
политика
киев
украина
россия
владимир путин
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957648574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9a651dd6e06a89699b4c58e3c582a67.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Российский лидер в начале встречи сообщил, что рад видеть главу правительства в Москве. При этом он уточнил, что премьер Венгрии прибыл и как председательствующий в Европейском совете.Одной из тем встречи стало урегулирование ситуации на Украине."Конечно, я готов обсудить с вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", — сказал Путин.Российский лидер добавил, что готов представить собеседнику детали предложений Москвы.Орбан, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием и отметил, что "эта встреча более особенная, чем предыдущая"."Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с вами ряд важных вопросов. Хотел бы знать вашу позицию относительно важных для Европы вопросов. &lt;...&gt; Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой сторонами конфликта (на Украине. — Прим. ред.). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", — сказал премьер-министр.Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил, что в торговле между Россией и Венгрией произошел 35-процентный спад. "В целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются", — добавил он.Как сообщал пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, премьер-министр прибыл в Москву в рамках "миссии мира".Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским.Венгерский премьер сообщал, что попросил Киев рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.Орбан подчеркивал, что вопрос мира будет главным во время венгерского председательства в Совете Европейского союза.
https://ria.ru/20240705/orban-1957630061.html
https://ria.ru/20240705/vengriya-1957636060.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957157774.html
https://ria.ru/20240613/orban-1952676793.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры начала переговоров Путина и Орбана
Кадры начала переговоров Путина и Орбана
2024-07-05T13:34
true
PT0M43S
Орбан о переговорах с обеими сторонами конфликта
Стремительно кончается количество тех стран, которые могут говорить и с той, и с другой стороной конфликта" Орбан на переговорах с Путиным заявил, что Венгрия скоро, по-видимому, станет единственной страной в Европе, которая может говорить со всеми.
2024-07-05T13:34
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957648574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_91c2403d3e1643fd0dc31091472aaa28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, киев, украина, россия, владимир путин, виктор орбан
Политика, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Виктор Орбан
Путин и Орбан провели встречу в Кремле

Путин встретил премьера Венгрии Орбана в Кремле, где пройдут их переговоры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Российский лидер в начале встречи сообщил, что рад видеть главу правительства в Москве. При этом он уточнил, что премьер Венгрии прибыл и как председательствующий в Европейском совете.
Одной из тем встречи стало урегулирование ситуации на Украине.
«
"Конечно, я готов обсудить с вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что готов представить собеседнику детали предложений Москвы.
Кортеж Орбана в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан перемещается по Москве на автомобиле Aurus
Вчера, 12:58
Орбан, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием и отметил, что "эта встреча более особенная, чем предыдущая".
"Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с вами ряд важных вопросов. Хотел бы знать вашу позицию относительно важных для Европы вопросов. <...> Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой сторонами конфликта (на Украине. — Прим. ред.). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", — сказал премьер-министр.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В ЕК прокомментировали визит Орбана в Россию
Вчера, 13:18
Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил, что в торговле между Россией и Венгрией произошел 35-процентный спад.
"В целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются", — добавил он.
Как сообщал пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, премьер-министр прибыл в Москву в рамках "миссии мира".
Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Это все изменит". Запад послал Украине роковой сигнал
Вчера, 08:00
Венгерский премьер сообщал, что попросил Киев рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Орбан подчеркивал, что вопрос мира будет главным во время венгерского председательства в Совете Европейского союза.
Дональд Трамп-младший и Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Орбан встретился с Трампом-младшим в Будапеште
13 июня, 18:31
 
ПолитикаКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала