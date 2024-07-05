https://ria.ru/20240705/putin-1957641223.html

Путин и Орбан провели встречу в Кремле

Путин и Орбан провели встречу в Кремле - РИА Новости, 05.07.2024

Путин и Орбан провели встречу в Кремле

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:34

2024-07-05T13:34

2024-07-05T16:05

политика

киев

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россия

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Российский лидер в начале встречи сообщил, что рад видеть главу правительства в Москве. При этом он уточнил, что премьер Венгрии прибыл и как председательствующий в Европейском совете.Одной из тем встречи стало урегулирование ситуации на Украине."Конечно, я готов обсудить с вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", — сказал Путин.Российский лидер добавил, что готов представить собеседнику детали предложений Москвы.Орбан, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием и отметил, что "эта встреча более особенная, чем предыдущая"."Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с вами ряд важных вопросов. Хотел бы знать вашу позицию относительно важных для Европы вопросов. <...> Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой сторонами конфликта (на Украине. — Прим. ред.). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", — сказал премьер-министр.Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил, что в торговле между Россией и Венгрией произошел 35-процентный спад. "В целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются", — добавил он.Как сообщал пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, премьер-министр прибыл в Москву в рамках "миссии мира".Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским.Венгерский премьер сообщал, что попросил Киев рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.Орбан подчеркивал, что вопрос мира будет главным во время венгерского председательства в Совете Европейского союза.

https://ria.ru/20240705/orban-1957630061.html

https://ria.ru/20240705/vengriya-1957636060.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957157774.html

https://ria.ru/20240613/orban-1952676793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры начала переговоров Путина и Орбана Кадры начала переговоров Путина и Орбана 2024-07-05T13:34 true PT0M43S

Орбан о переговорах с обеими сторонами конфликта Стремительно кончается количество тех стран, которые могут говорить и с той, и с другой стороной конфликта" Орбан на переговорах с Путиным заявил, что Венгрия скоро, по-видимому, станет единственной страной в Европе, которая может говорить со всеми. 2024-07-05T13:34 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, киев, украина, россия, владимир путин, виктор орбан