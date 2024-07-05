https://ria.ru/20240705/primore-1957622310.html

В Приморье 18 человек отравились водопроводной водой

В Приморье 18 человек отравились водопроводной водой - РИА Новости, 05.07.2024

В Приморье 18 человек отравились водопроводной водой

Восемнадцать человек, среди которых 11 детей, обратились к медикам с признаками пищевого отравления в Спасске-Дальнем Приморского края, предположительно, после... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:32

2024-07-05T12:32

2024-07-05T12:33

происшествия

спасск-дальний

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Восемнадцать человек, среди которых 11 детей, обратились к медикам с признаками пищевого отравления в Спасске-Дальнем Приморского края, предположительно, после употребления водопроводной воды, сообщает региональная прокуратура. "В период с 4 по 5 июля 2024 года в Спасскую городскую больницу обратились около 18 местных жителей, в том числе 11 несовершеннолетних, с признаками пищевого отравления. Установлено, что возможной причиной могло стать употребление водопроводной воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям", - говорится в сообщении. Органы Роспотребнадзора проводят расследование, взяты пробы воды. Прокуратура начала проверку. Администрация округа приняла решение о введении режима повышенной готовности на территории муниципалитета. Организован подвоз воды. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов, в больнице находятся 17 человек, 11 из них дети. Состояние всех удовлетворительное, всем оказывается необходимое лечение. "Ведём постоянный мониторинг лабораторных анализов, до получения результатов жителям микрорайона имени Лазо запрещается употреблять сырую воду и использовать ее для приготовления пищи. До выяснения всех обстоятельств употреблять только кипячёную и бутилированную воду", - написал Митрофанов. Как сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора, специалисты проводят лабораторный контроль качества питьевой воды источников водоснабжения и в разводящей сети жилых домов, а также социальных учреждений микрорайона, откуда обратились пострадавшие. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

https://ria.ru/20230926/shtraf-1898818030.html

https://ria.ru/20240704/otravlenie-1957408688.html

https://ria.ru/20240526/otravlenie-1948443387.html

спасск-дальний

приморский край

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происшествия, спасск-дальний, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)