https://ria.ru/20240705/predlozhenie-1957535484.html

"Только мы вдвоем". Трамп обратился к Байдену с радикальным предложением

"Только мы вдвоем". Трамп обратился к Байдену с радикальным предложением - РИА Новости, 05.07.2024

"Только мы вдвоем". Трамп обратился к Байдену с радикальным предложением

Действующий президент США Джо Байден может продемонстрировать свою компетентность в дебатах без модерации, написал кандидат в президенты от Республиканской... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T03:59

2024-07-05T03:59

2024-07-05T04:02

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден может продемонстрировать свою компетентность в дебатах без модерации, написал кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth."У меня есть ответ на вопрос о компетентности бесчестного Джо Байдена. Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны", — предложил бывший президент.По мнению Трампа, огромные рейтинги первых дебатов означают, что новый формат станет еще более успешным у зрителей. При этом выступление без модерации позволит кандидату от Демократической партии более полно ответить на острые вопросы и развеять все сомнения сопартийцев и избирателей в своих способностях. Кроме того, Трамп считает такой формат отличным тестом для себя самого.До этого Байден списывал неудачу на дебатах на усталость. Глава государства отмечал, что, несмотря на неделю непубличной подготовки, состоявшиеся перед этим поездки в Европу отняли много энергии и на мероприятии он "чуть не заснул".По данным американских СМИ, президент США во время видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демпартии заявил, что будет продолжать борьбу и "никто его не выгоняет". При этом параллельно появляются сообщения о планах группы законодателей-демократов обратиться к главе Белого дома с призывом выйти из гонки.Так, один из членов палаты представителей Ллойд Доггетт публично обратился к Байдену с просьбой отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Его однопартиец и коллега Рауль Грихальва также выразил мнение о необходимости поискать других претендентов.В то же время ранее в четверг глава штата Мэриленд Уэс Мур рассказала, что 20 губернаторов-демократов во время встречи с американским лидером высказали ему свою поддержку.Белый дом, в свою очередь, заявил, что Байден "как всегда, остр умом" и не будет сниматься с выборов.Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены при помощи жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240704/tramp-1957270421.html

https://ria.ru/20240704/bayden-1957402575.html

https://ria.ru/20240704/zamena-1957278113.html

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