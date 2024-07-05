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Правительство направит 2,4 миллиарда рублей на поддержку Херсонской области
Правительство направит 2,4 миллиарда рублей на поддержку Херсонской области - РИА Новости, 05.07.2024
Правительство направит 2,4 миллиарда рублей на поддержку Херсонской области
Правительство РФ направит более 2,4 миллиарда рублей на поддержку Херсонской области, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:05
2024-07-05T09:05
2024-07-05T09:23
россия
херсонская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит более 2,4 миллиарда рублей на поддержку Херсонской области, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам", - говорится в сообщении.Работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", в которой предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.
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россия, херсонская область
Россия, Херсонская область
Правительство направит 2,4 миллиарда рублей на поддержку Херсонской области
Правительство направит более 2,4 миллиарда рублей в Херсонскую область
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит более 2,4 миллиарда рублей на поддержку Херсонской области, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
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"Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам", - говорится в сообщении.
Работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", в которой предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.