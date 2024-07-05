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Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск - РИА Новости, 05.07.2024
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21:12 05.07.2024 (обновлено: 21:49 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ponomarev-1957779026.html
Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск
Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск - РИА Новости, 05.07.2024
Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск
Экс-депутата Госдумы Илью Понамарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков о российских Вооруженных силах, объявили в международный... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:12
2024-07-05T21:49
происшествия
россия
украина
сша
илья пономарев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-депутата Госдумы Илью Понамарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков о российских Вооруженных силах, объявили в международный розыск, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. "Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева*, &lt;...&gt; объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения", — говорится в заявлении.Уточняется, что в 2022 году обвиняемый, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в котором распространил под видом достоверной заведомо ложную информацию о действиях российской армии. Помимо этого, он делал заявления, оправдывающие терроризм на территории России, добавили в ведомстве."Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева* в инкриминируемых преступных деяниях. Уголовное дело передано для направления в суд", — резюмировали в СК.Экс-депутат бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В сентябре 2023-го на Пономарева* завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".Кроме того, в феврале ФСБ возбудила против экс-парламентария уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240627/deputaty-1955812744.html
https://ria.ru/20240513/makarevich-1945585695.html
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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происшествия, россия, украина, сша, илья пономарев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, США, Илья Пономарев, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск

СК объявил в международный розыск Пономарева, обвиняемого в фейках о ВС России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в России иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в России иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Илья Пономарев* (признан в России иностранным агентом). Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-депутата Госдумы Илью Понамарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков о российских Вооруженных силах, объявили в международный розыск, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева*, <...> объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что в 2022 году обвиняемый, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в котором распространил под видом достоверной заведомо ложную информацию о действиях российской армии.
Помимо этого, он делал заявления, оправдывающие терроризм на территории России, добавили в ведомстве.
"Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева* в инкриминируемых преступных деяниях. Уголовное дело передано для направления в суд", — резюмировали в СК.
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Экс-депутат бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В сентябре 2023-го на Пономарева* завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".
Кроме того, в феврале ФСБ возбудила против экс-парламентария уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору.
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ПроисшествияРоссияУкраинаСШАИлья ПономаревСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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