Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск
СК объявил в международный розыск Пономарева, обвиняемого в фейках о ВС России
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в России иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в России иностранным агентом). Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-депутата Госдумы Илью Понамарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков о российских Вооруженных силах, объявили в международный розыск, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева*, <...> объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения", — говорится в заявлении.
Уточняется, что в 2022 году обвиняемый, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в котором распространил под видом достоверной заведомо ложную информацию о действиях российской армии.
Помимо этого, он делал заявления, оправдывающие терроризм на территории России, добавили в ведомстве.
"Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева* в инкриминируемых преступных деяниях. Уголовное дело передано для направления в суд", — резюмировали в СК.
Экс-депутат бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В сентябре 2023-го на Пономарева* завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".
Кроме того, в феврале ФСБ возбудила против экс-парламентария уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору.
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