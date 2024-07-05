https://ria.ru/20240705/ponomarev-1957779026.html

Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск

Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск - РИА Новости, 05.07.2024

Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск

Экс-депутата Госдумы Илью Понамарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков о российских Вооруженных силах, объявили в международный... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:12

2024-07-05T21:12

2024-07-05T21:49

происшествия

россия

украина

сша

илья пономарев

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-депутата Госдумы Илью Понамарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков о российских Вооруженных силах, объявили в международный розыск, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. "Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева*, <...> объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения", — говорится в заявлении.Уточняется, что в 2022 году обвиняемый, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в котором распространил под видом достоверной заведомо ложную информацию о действиях российской армии. Помимо этого, он делал заявления, оправдывающие терроризм на территории России, добавили в ведомстве."Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева* в инкриминируемых преступных деяниях. Уголовное дело передано для направления в суд", — резюмировали в СК.Экс-депутат бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В сентябре 2023-го на Пономарева* завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".Кроме того, в феврале ФСБ возбудила против экс-парламентария уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240627/deputaty-1955812744.html

https://ria.ru/20240513/makarevich-1945585695.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, сша, илья пономарев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)