https://ria.ru/20240705/polsha-1957639927.html

Польша укрепляет заграждения на границе с Белоруссией

Польша укрепляет заграждения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.07.2024

Польша укрепляет заграждения на границе с Белоруссией

Польша начинает укреплять заграждения на границе с Белоруссией, сообщила журналистам пресс-секретарь подляского отдела польской пограничной стражи Катажина... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:31

2024-07-05T13:31

2024-07-05T14:38

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg

ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Польша начинает укреплять заграждения на границе с Белоруссией, сообщила журналистам пресс-секретарь подляского отдела польской пограничной стражи Катажина Зданович. "Сегодня подписывается соглашение, которое касается электронного заграждения. Речь идет об усилении, о дополнительных камерах в некоторых местах, чтобы мониторинг на границе был еще строже", - сказала Зданович. По ее словам, электронный барьер смонтирован на 206 из 247 километров польско-белорусской границы, находящихся в зоне ответственности подляского отдела пограничной стражи. Также Зданович рассказала, что подобное заграждение протяженностью около 50 километров также возводят на пограничной реке Свислоч. Представитель погранстражи сообщила, что кроме электронного заграждения на границе укрепят возведенный там обычный забор. По словам Зданович, все работы планируется закончить в этом году. В свою очередь пресс-служба пограничной стражи уточнила, что подписанный в пятницу контракт на модернизацию электронного заграждения предусматривает установку дополнительных камер, ламп, освещающих территорию, а также внедрение системы автоматической проверки сигналов тревоги. По данным пограничников, стоимость контракта составляет 125,26 миллиона злотых (около 31 миллиона долларов).Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно забор пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь границу, ранил ножом польского солдата. Через несколько дней военнослужащий скончался. При этом начальник Генштаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что Польша инициировала миграционный кризис на границе с республикой, чтобы доказать ЕС свою значимость и получить финансирование.

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949306.html

https://ria.ru/20240703/lukashenko-1957026554.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, евросоюз