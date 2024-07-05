https://ria.ru/20240705/polsha-1957622120.html

Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны

Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны - РИА Новости, 05.07.2024

Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны

Польше пришлось срочно формировать боевую группу Европейского союза, так как другие страны не хотели этого делать, заявил министр национальной обороны... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:32

2024-07-05T12:32

2024-07-05T12:32

польша

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_0:153:2000:1278_1920x0_80_0_0_c91df61e4831103c2a32a73538d0f3a2.jpg

ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Польше пришлось срочно формировать боевую группу Европейского союза, так как другие страны не хотели этого делать, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе торжественной церемонии заступления этой группы на боевое дежурство. "Почему так случилось, что Польша берет на себя ответственность и выставляет боевую группу быстрее, чем другие? Когда я стал министром в первые месяцы этого года, высокий представитель по международным делам и безопасности обратился с просьбой ко всем государствам-членам о заполнении нехватки и выставлении боевой группы. Не было много желающих, нет много готовых. Это значит, что уровень подготовки многих государств неадекватен угрозам. А Польша понимает угрозы и к ним готова", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что Польша подготовила группу за полгода вместо обычных двух лет. "Мы с начальником Генерального штаба приняли решение о выставлении в срочном режиме боевой группы Европейского союза. Это более 2 тысяч солдат, которые готовы быть в полной готовности, действовать во имя мира и безопасности. Нормальный период подготовки боевой группы Европейского союза – это два года. Польша сделала это за полгода", - сказал министр. Он уточнил, что боевое дежурство польской группы продлится до 30 июня 2025 года.

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957407862.html

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957419492.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, евросоюз, в мире