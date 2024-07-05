Рейтинг@Mail.ru
Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/polsha-1957622120.html
Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны
Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны - РИА Новости, 05.07.2024
Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны
Польше пришлось срочно формировать боевую группу Европейского союза, так как другие страны не хотели этого делать, заявил министр национальной обороны... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:32
2024-07-05T12:32
польша
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_0:153:2000:1278_1920x0_80_0_0_c91df61e4831103c2a32a73538d0f3a2.jpg
ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Польше пришлось срочно формировать боевую группу Европейского союза, так как другие страны не хотели этого делать, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе торжественной церемонии заступления этой группы на боевое дежурство. "Почему так случилось, что Польша берет на себя ответственность и выставляет боевую группу быстрее, чем другие? Когда я стал министром в первые месяцы этого года, высокий представитель по международным делам и безопасности обратился с просьбой ко всем государствам-членам о заполнении нехватки и выставлении боевой группы. Не было много желающих, нет много готовых. Это значит, что уровень подготовки многих государств неадекватен угрозам. А Польша понимает угрозы и к ним готова", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что Польша подготовила группу за полгода вместо обычных двух лет. "Мы с начальником Генерального штаба приняли решение о выставлении в срочном режиме боевой группы Европейского союза. Это более 2 тысяч солдат, которые готовы быть в полной готовности, действовать во имя мира и безопасности. Нормальный период подготовки боевой группы Европейского союза – это два года. Польша сделала это за полгода", - сказал министр. Он уточнил, что боевое дежурство польской группы продлится до 30 июня 2025 года.
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957407862.html
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957419492.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_149:0:1853:1278_1920x0_80_0_0_b1f0258f6b59ef67b9c1280b62f6818b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, евросоюз, в мире
Польша, Евросоюз, В мире
Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны

Министр обороны Польши: другие страны ЕС не хотели формировать боевую группу

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Польше пришлось срочно формировать боевую группу Европейского союза, так как другие страны не хотели этого делать, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе торжественной церемонии заступления этой группы на боевое дежурство.
"Почему так случилось, что Польша берет на себя ответственность и выставляет боевую группу быстрее, чем другие? Когда я стал министром в первые месяцы этого года, высокий представитель по международным делам и безопасности обратился с просьбой ко всем государствам-членам о заполнении нехватки и выставлении боевой группы. Не было много желающих, нет много готовых. Это значит, что уровень подготовки многих государств неадекватен угрозам. А Польша понимает угрозы и к ним готова", - сказал Косиняк-Камыш.
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Польша и Словакия согласны, что не следует направлять войска на Украину
4 июля, 15:29
Он отметил, что Польша подготовила группу за полгода вместо обычных двух лет.
"Мы с начальником Генерального штаба приняли решение о выставлении в срочном режиме боевой группы Европейского союза. Это более 2 тысяч солдат, которые готовы быть в полной готовности, действовать во имя мира и безопасности. Нормальный период подготовки боевой группы Европейского союза – это два года. Польша сделала это за полгода", - сказал министр.
Он уточнил, что боевое дежурство польской группы продлится до 30 июня 2025 года.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Польше сделали мрачное предупреждение Украине
4 июля, 15:56
 
ПольшаЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала