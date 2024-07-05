https://ria.ru/20240705/polsha-1957622120.html
Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны
Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны - РИА Новости, 05.07.2024
Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны
Польше пришлось срочно формировать боевую группу Европейского союза, так как другие страны не хотели этого делать, заявил министр национальной обороны... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:32
2024-07-05T12:32
2024-07-05T12:32
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евросоюз
в мире
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ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Польше пришлось срочно формировать боевую группу Европейского союза, так как другие страны не хотели этого делать, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе торжественной церемонии заступления этой группы на боевое дежурство. "Почему так случилось, что Польша берет на себя ответственность и выставляет боевую группу быстрее, чем другие? Когда я стал министром в первые месяцы этого года, высокий представитель по международным делам и безопасности обратился с просьбой ко всем государствам-членам о заполнении нехватки и выставлении боевой группы. Не было много желающих, нет много готовых. Это значит, что уровень подготовки многих государств неадекватен угрозам. А Польша понимает угрозы и к ним готова", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что Польша подготовила группу за полгода вместо обычных двух лет. "Мы с начальником Генерального штаба приняли решение о выставлении в срочном режиме боевой группы Европейского союза. Это более 2 тысяч солдат, которые готовы быть в полной готовности, действовать во имя мира и безопасности. Нормальный период подготовки боевой группы Европейского союза – это два года. Польша сделала это за полгода", - сказал министр. Он уточнил, что боевое дежурство польской группы продлится до 30 июня 2025 года.
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957407862.html
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польша, евросоюз, в мире
Польше пришлось срочно формировать боевую группу ЕС, заявил министр обороны
Министр обороны Польши: другие страны ЕС не хотели формировать боевую группу
ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Польше пришлось срочно формировать боевую группу Европейского союза, так как другие страны не хотели этого делать, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе торжественной церемонии заступления этой группы на боевое дежурство.
"Почему так случилось, что Польша берет на себя ответственность и выставляет боевую группу быстрее, чем другие? Когда я стал министром в первые месяцы этого года, высокий представитель по международным делам и безопасности обратился с просьбой ко всем государствам-членам о заполнении нехватки и выставлении боевой группы. Не было много желающих, нет много готовых. Это значит, что уровень подготовки многих государств неадекватен угрозам. А Польша понимает угрозы и к ним готова", - сказал Косиняк-Камыш.
Он отметил, что Польша подготовила группу за полгода вместо обычных двух лет.
"Мы с начальником Генерального штаба приняли решение о выставлении в срочном режиме боевой группы Европейского союза. Это более 2 тысяч солдат, которые готовы быть в полной готовности, действовать во имя мира и безопасности. Нормальный период подготовки боевой группы Европейского союза – это два года. Польша сделала это за полгода", - сказал министр.
Он уточнил, что боевое дежурство польской группы продлится до 30 июня 2025 года.