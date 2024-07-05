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В Якутске уволили двух полицейских после скандала с "отдыхом" - РИА Новости, 05.07.2024
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11:20 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/politsiya-1957597190.html
В Якутске уволили двух полицейских после скандала с "отдыхом"
В Якутске уволили двух полицейских после скандала с "отдыхом" - РИА Новости, 05.07.2024
В Якутске уволили двух полицейских после скандала с "отдыхом"
Двое сотрудников МВД в Якутске после скандала с "отдыхом" в чужом доме уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:20
2024-07-05T11:20
происшествия
россия
якутск
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ЯКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Двое сотрудников МВД в Якутске после скандала с "отдыхом" в чужом доме уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщает пресс-служба МВД России по региону. Ранее МВД России по Якутии начало проверку после публикации видеозаписи, где хозяйка дома утверждала, что пьяная пара проникла к ним, устроила погром и предавалась интимным утехам. Пользователи соцсети распространили видеозапись от хозяйки дома. По словам женщины, вернувшись домой, они застали у себя пьяных мужчину и женщину, которые занимались любовью. На крики хозяев с соседнего дома пришли их друзья. Как пишут в соцсети, незваным гостем оказался 28-летний аналитик МВД Сергей Григорьев (на видео штурмует забор), а к нему на помощь пришел начальник следственного управления городской полиции Сергей Никифоров. "По результатам проведенной служебной проверки 3 июля двое сотрудников следственного управления МУ МВД России "Якутское" были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Руководитель данного подразделения привлечён к строгой дисциплинарной ответственности", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что работа с сотрудниками по неукоснительному соблюдению норм и правил поведения, а также требований законодательства будет продолжена.
https://ria.ru/20240704/khabarovsk-1957308565.html
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происшествия, россия, якутск
Происшествия, Россия, Якутск
В Якутске уволили двух полицейских после скандала с "отдыхом"

В Якутске уволили двух полицейских после скандала с "отдыхом" в чужом доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Двое сотрудников МВД в Якутске после скандала с "отдыхом" в чужом доме уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Ранее МВД России по Якутии начало проверку после публикации видеозаписи, где хозяйка дома утверждала, что пьяная пара проникла к ним, устроила погром и предавалась интимным утехам.
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Пользователи соцсети распространили видеозапись от хозяйки дома. По словам женщины, вернувшись домой, они застали у себя пьяных мужчину и женщину, которые занимались любовью. На крики хозяев с соседнего дома пришли их друзья. Как пишут в соцсети, незваным гостем оказался 28-летний аналитик МВД Сергей Григорьев (на видео штурмует забор), а к нему на помощь пришел начальник следственного управления городской полиции Сергей Никифоров.
«
"По результатам проведенной служебной проверки 3 июля двое сотрудников следственного управления МУ МВД России "Якутское" были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Руководитель данного подразделения привлечён к строгой дисциплинарной ответственности", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что работа с сотрудниками по неукоснительному соблюдению норм и правил поведения, а также требований законодательства будет продолжена.
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