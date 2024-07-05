https://ria.ru/20240705/poezda-1957794884.html
Движение поездов на Павелецком направлении затруднено из-за непогоды
Движение поездов на Павелецком направлении затруднено из-за непогоды - РИА Новости, 05.07.2024
Движение поездов на Павелецком направлении затруднено из-за непогоды
Движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино Павелецкого направления осуществляется по одному пути из-за устранения последствий непогоды, где на перегоне РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:10
2024-07-05T23:10
2024-07-05T23:24
происшествия
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759871_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_dd23b06f396ca828509a984be7a04238.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино Павелецкого направления осуществляется по одному пути из-за устранения последствий непогоды, где на перегоне из-за прохождения грозового фронта вечером упали деревья, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге."Сегодня на перегоне Павелецкого направления МЖД из-за прохождения грозового фронта в 20.35 произошло падение деревьев. На период устранения последствий непогоды движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино было приостановлено. В настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути", - говорится в сообщение.В МЖД добавили, что на маршруте возможны отмены и сокращение остановок.Также МЖД принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов.
https://ria.ru/20240705/taksi-1957790056.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская железная дорога
Происшествия, Московская железная дорога
Движение поездов на Павелецком направлении затруднено из-за непогоды
Поезда на участке Белые Столбы – Барыбино следуют по одному пути из-за непогоды
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино Павелецкого направления осуществляется по одному пути из-за устранения последствий непогоды, где на перегоне из-за прохождения грозового фронта вечером упали деревья, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге.
"Сегодня на перегоне Павелецкого направления МЖД из-за прохождения грозового фронта в 20.35 произошло падение деревьев. На период устранения последствий непогоды движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино было приостановлено. В настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути", - говорится в сообщение.
В МЖД добавили, что на маршруте возможны отмены и сокращение остановок.
Также МЖД принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов.