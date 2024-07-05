https://ria.ru/20240705/poezda-1957794884.html

Движение поездов на Павелецком направлении затруднено из-за непогоды

Движение поездов на Павелецком направлении затруднено из-за непогоды - РИА Новости, 05.07.2024

Движение поездов на Павелецком направлении затруднено из-за непогоды

Движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино Павелецкого направления осуществляется по одному пути из-за устранения последствий непогоды, где на перегоне РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:10

2024-07-05T23:10

2024-07-05T23:24

происшествия

московская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759871_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_dd23b06f396ca828509a984be7a04238.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино Павелецкого направления осуществляется по одному пути из-за устранения последствий непогоды, где на перегоне из-за прохождения грозового фронта вечером упали деревья, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге."Сегодня на перегоне Павелецкого направления МЖД из-за прохождения грозового фронта в 20.35 произошло падение деревьев. На период устранения последствий непогоды движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино было приостановлено. В настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути", - говорится в сообщение.В МЖД добавили, что на маршруте возможны отмены и сокращение остановок.Также МЖД принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов.

https://ria.ru/20240705/taksi-1957790056.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская железная дорога