https://ria.ru/20240705/podtopleniya-1957533249.html

В четырех регионах России ожидают подтопления автодорог

В четырех регионах России ожидают подтопления автодорог - РИА Новости, 05.07.2024

В четырех регионах России ожидают подтопления автодорог

Подтопления автомобильных дорог и местности прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Уральского федеральных округов страны из-за... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T02:29

2024-07-05T02:29

2024-07-05T02:29

ханты-мансийский автономный округ

краснодарский край

внии гочс

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подтопления автомобильных дорог и местности прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Уральского федеральных округов страны из-за высоких уровней воды в реках, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Высокая водность рек с рисками подтоплений участков автомобильных дорог и приусадебных участков сохраняется в Ханты-Мансийском автономном округе. Такие же риски прогнозируются в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что заинтересованным органам РСЧС уже рекомендовано принять данную информацию к сведению для проведения превентивных мероприятий.

https://ria.ru/20240704/pogoda-1957243625.html

ханты-мансийский автономный округ

краснодарский край

россия

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ханты-мансийский автономный округ, краснодарский край, внии гочс, россия, происшествия