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В четырех регионах России ожидают подтопления автодорог - РИА Новости, 05.07.2024
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02:29 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/podtopleniya-1957533249.html
В четырех регионах России ожидают подтопления автодорог
В четырех регионах России ожидают подтопления автодорог - РИА Новости, 05.07.2024
В четырех регионах России ожидают подтопления автодорог
Подтопления автомобильных дорог и местности прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Уральского федеральных округов страны из-за... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T02:29
2024-07-05T02:29
ханты-мансийский автономный округ
краснодарский край
внии гочс
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подтопления автомобильных дорог и местности прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Уральского федеральных округов страны из-за высоких уровней воды в реках, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Высокая водность рек с рисками подтоплений участков автомобильных дорог и приусадебных участков сохраняется в Ханты-Мансийском автономном округе. Такие же риски прогнозируются в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что заинтересованным органам РСЧС уже рекомендовано принять данную информацию к сведению для проведения превентивных мероприятий.
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ханты-мансийский автономный округ, краснодарский край, внии гочс, россия, происшествия
Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, ВНИИ ГОЧС, Россия, Происшествия
В четырех регионах России ожидают подтопления автодорог

ВНИИ ГОЧС: в четырех регионах ЮФО и Урала ожидают подтопления дорог и местности

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленное шоссе
Подтопленное шоссе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Подтопленное шоссе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подтопления автомобильных дорог и местности прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Уральского федеральных округов страны из-за высоких уровней воды в реках, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Высокая водность рек с рисками подтоплений участков автомобильных дорог и приусадебных участков сохраняется в Ханты-Мансийском автономном округе. Такие же риски прогнозируются в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Ученые института отмечают, что заинтересованным органам РСЧС уже рекомендовано принять данную информацию к сведению для проведения превентивных мероприятий.
 
Ханты-Мансийский автономный округКраснодарский крайВНИИ ГОЧСРоссияПроисшествия
 
 
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