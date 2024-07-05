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Подполье сообщило об ударе по месту запуска беспилотников в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по месту запуска беспилотников в Сумской области - РИА Новости, 05.07.2024
Подполье сообщило об ударе по месту запуска беспилотников в Сумской области
ВС РФ нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, на территории предприятия был расположен цех по производству беспилотников... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:09
2024-07-05T08:09
2024-07-05T08:15
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, на территории предприятия был расположен цех по производству беспилотников дальнего радиуса действия, а также центр по их запуску, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников в регионе."Взрыв почувствовали в нескольких километрах в населенном пункте Бахмач. Взрыв был в направлении авиаремонтного завода и запасного аэродрома. На территории авиаремонтного завода производились БПЛА с дальним радиусом полета. По словам сотрудников, эти БПЛА запускали с территории аэродрома и атаковали Белгородскую и Курскую области", - пояснил он.По словам Лебедева, после взрыва в сторону аэродрома из центра города выехало около десятка машин скорой помощи.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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сумская область, конотоп, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Конотоп, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по месту запуска беспилотников в Сумской области
Подполье: ВС РФ ударили по месту производства и запуска БПЛА в Сумской области
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, на территории предприятия был расположен цех по производству беспилотников дальнего радиуса действия, а также центр по их запуску, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников в регионе.
"Взрыв почувствовали в нескольких километрах в населенном пункте Бахмач. Взрыв был в направлении авиаремонтного завода и запасного аэродрома. На территории авиаремонтного завода производились БПЛА с дальним радиусом полета. По словам сотрудников, эти БПЛА запускали с территории аэродрома и атаковали Белгородскую и Курскую области", - пояснил он.
По словам Лебедева, после взрыва в сторону аэродрома из центра города выехало около десятка машин скорой помощи.