https://ria.ru/20240705/podpole-1957549371.html

Подполье сообщило об ударе по месту запуска беспилотников в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по месту запуска беспилотников в Сумской области - РИА Новости, 05.07.2024

Подполье сообщило об ударе по месту запуска беспилотников в Сумской области

ВС РФ нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, на территории предприятия был расположен цех по производству беспилотников... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:09

2024-07-05T08:09

2024-07-05T08:15

специальная военная операция на украине

сумская область

конотоп

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, на территории предприятия был расположен цех по производству беспилотников дальнего радиуса действия, а также центр по их запуску, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников в регионе."Взрыв почувствовали в нескольких километрах в населенном пункте Бахмач. Взрыв был в направлении авиаремонтного завода и запасного аэродрома. На территории авиаремонтного завода производились БПЛА с дальним радиусом полета. По словам сотрудников, эти БПЛА запускали с территории аэродрома и атаковали Белгородскую и Курскую области", - пояснил он.По словам Лебедева, после взрыва в сторону аэродрома из центра города выехало около десятка машин скорой помощи.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

сумская область

конотоп

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сумская область, конотоп, сергей лебедев, безопасность